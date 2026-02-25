¿Qué trae Mercurio retrógrado para cada signo del zodiaco en marzo de 2026?

Mercurio retrógrado vuelve a ser protagonista en el cielo astrológico y marcará el ritmo de marzo de 2026 con un llamado claro a la revisión, la introspección y el replanteo de decisiones. Este tránsito planetario que se desarrollará en el signo de Piscis desde el 26 de febrero hasta el 20 de marzo, ya se siente con fuerza desde su fase estacionaria, intensificando sus efectos en la vida cotidiana.

En astrología, este fenómeno suele asociarse con demoras, confusiones y malentendidos. Pero también representa una oportunidad para frenar, mirar hacia adentro y corregir el rumbo. Al darse en Piscis, casa de agua vinculado a lo emocional, lo intuitivo y lo espiritual, el impacto se traslada al mundo interno, invitando a cada signo del zodiaco a reconectar con sus verdaderos deseos y sanar aspectos pendientes.

Mercurio retrógrado en Piscis 2026: predicciones astrológicas signo por signo

Aries : deberá revisar decisiones impulsivas y aprender a escuchar más antes de actuar. Viejas situaciones resurgen para ser resueltas con mayor madurez.

Tauro : se verá impulsado a replantearse vínculos y proyectos a largo plazo. Puede haber confusión en relaciones, pero también claridad al tomar distancia.

Géminis : como signo regido por Mercurio, sentirá este tránsito con intensidad. Es momento de reevaluar objetivos profesionales y evitar decisiones apresuradas.

Cáncer : experimentará una etapa de introspección profunda. Se activan dudas existenciales que, bien gestionadas, pueden llevar a un crecimiento significativo.

Leo : deberá prestar atención a temas económicos compartidos. Es un periodo para ordenar, revisar acuerdos y evitar riesgos innecesarios.

Virgo : otro de los signos regidos por Mercurio, enfrentará desafíos en relaciones. Será clave revisar la comunicación y evitar malentendidos.

Libra : necesitará reorganizar rutinas y hábitos. El cuerpo puede dar señales de agotamiento si no se respeta el descanso.

Escorpio : atraviesa un periodo de revisión emocional. Viejos vínculos o sentimientos pueden reaparecer para cerrar ciclos pendientes.

Sagitario : deberá enfocarse en temas familiares y del hogar. Es momento de resolver asuntos del pasado que aún generan incomodidad.

Capricornio : deberá cuidar su forma de comunicarse. Las palabras pueden ser malinterpretadas si no se expresan con claridad.

Acuario : debe revisar su economía y sus valores personales. Es un buen momento para reorganizar prioridades.

: debe revisar su economía y sus valores personales. Es un buen momento para reorganizar prioridades. Piscis: con Mercurio retrógrado en su signo, vive un proceso de redefinición personal. Se le invita a detenerse, reflexionar y reconectar con su identidad.

Mercurio retrógrado en Piscis 2026: ¿Qué significa este tránsito y cuál es su energía disponible?

La energía de Mercurio retrógrado en Piscis no se manifiesta de forma directa o racional, sino más bien a través de sensaciones, intuiciones y procesos internos difíciles de explicar con lógica. Este tránsito propone soltar el control mental para dar lugar a una comprensión más profunda y emocional de la realidad.

Al encontrarse estacionario al inicio del periodo, su influencia se siente más intensa, como si el tiempo se ralentizara para obligar a observar aquello que normalmente se pasa por alto. La energía disponible invita a revisar, sanar, perdonar y cerrar ciclos, especialmente aquellos ligados a lo emocional y espiritual.

Es un momento clave para reconectar con la intuición. Pero también exige paciencia frente a la confusión y los retrasos que pueden surgir en el plano cotidiano durante casi un mes.