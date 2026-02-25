Mhoni Vidente dice que 4 signos tienen una fuerte advertencia que se podría cumplir esta semana

Mhoni Vidente señaló a 4 signos del zodiaco por una fuerte advertencia que podría cumplirse esta semana, tras la revelación del horóscopo semanal, que abarca del día lunes 22 al 28 de febrero de 2026.

Según subrayó la pitonisa cubana en su canal de YouTube, habrá riesgos claros relacionados con tradiciones, engaños, problemas de salud y personales para Aries, Géminis, Cáncer y Capricornio. Estas fueron sus visiones con las cartas del Tarot:

ARIES : Esta semana el universo te pone una alerta importante: no todos los que te rodean quieren verte crecer. Estás confiando de más en personas que no te aportan nada, y eso podría traerte una decepción. Es momento de hacer limpieza en tu círculo cercano. Además, tu cuerpo también te está enviando señales; el estrés y la falta de sueño pueden pasarte factura si no bajas el ritmo. Escucha tu intuición y pon límites.

GÉMINIS : Cuidado con las ilusiones y con lo que firmas o compras. Hay riesgo de fraudes o engaños si no revisas bien los detalles. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer con promesas bonitas, pero aceptar podría significar un retroceso emocional. No todo lo que brilla es oro esta semana. Confía más en tu lógica que en la nostalgia.

CÁNCER : Brillas, avanzas y estás cerrando ciclos, pero hay una sombra en tu entorno. Una persona cercana podría actuar con envidia o doble intención. No se trata de paranoia, sino de prudencia. Mantén tus planes en privado y observa más de lo que hablas. Tu intuición será tu mejor defensa.

CAPRICORNIO: La advertencia es clara: no confíes ciegamente. Hay mentiras rondando y podrías descubrir que alguien no ha sido del todo honesto contigo. Cuida tu dinero y tus inversiones; evita decisiones impulsivas. Esta semana será intensa, pero también reveladora. Lo que salga a la luz te servirá para reorganizar tu entorno y fortalecer tu carácter.

Pero eso no es todo. De acuerdo con Mhoni Vidente, hay advertencias moderadas para Tauro por un descontrol emocional; para Leo por un riesgo social si habla de más; para Escorpio, por emociones intensas; a Sagitario, por posibles estafas, y a Piscis, por una posible caída fuerte.

En ese sentido, los únicos signos que la librarán esta semana y están protegidos por el universo son Virgo, Libra y Acuario.

El ritual que te protege la salud, el dinero y las emociones

Si quieres protegerte de las malas energías, especialmente relacionadas con tu salud, el dinero y las emociones, los seguidores de la astrología y las energías recomiendan hacer el ritual de ruda.

La ruda tiene poderes de protección, según creyentes de las energías.|ESPECIAL/Canva

Según Clarín, la mejor forma de proteger tu casa es usando una planta de ruda y colocándola en la entrada, pero si no tienes la posibilidad de conseguir una, hay otras maneras: