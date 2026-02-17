Mhoni Vidente lanza una fuerte advertencia para 4 signos que se cumpliría esta semana
No todos corren con la misma suerte, desde problemas de salud, malas energías, hasta personas tóxicas que deben evitar
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana, con predicciones del lunes 16 al viernes 20 de febrero, con advertencias para cuatro de los signos que podrían cumplirse los próximos días: Aries, Sagitario, Capricornio y Escorpio.
De acuerdo con las visiones de la famosa pitonisa, la mayoría de las señales se inclinan sobre la salud, energía negativa y decisiones que podrían tener consecuencias si no se atienden.
- ARIES: Se menciona que podrían presentarse problemas en los pulmones que se compliquen, con recomendación directa de ir a checarse. Es una alerta clara y específica.
- FAGITARIO: La carta del Diablo advierte sobre personas tóxicas, mal de ojo y malas energías. Además, señala que la mente está débil y que debe descansar. Es una advertencia directa sobre desgaste mental y entorno negativo.
- CAPRICORNIO: Se habla de colitis, cansancio y problemas de descanso, además de personas incorrectas que se acercan por tu magnetismo. Combina salud con riesgo en relaciones.
- ESCORPIO: Se enfatiza en elegir bien con quién te juntas y no hablar de más. La advertencia es clara: chismes y malas compañías pueden afectarte directamente esta semana.
Pero eso no es todo. Mhoni Vidente señaló a los signos de Libra y Tauro por advertencias leves relacionadas con el estrés, emociones internas y pensamientos negativos que deben atender porque, si no lo hacen, podrían complicarse con el paso del tiempo.
Cómo alejar las energías negativas y mala suerte con un ritual fácil
Si quieres hacer una limpieza energética para alejar las malas vibras de tu casa y de tu vida, puedes hacer un ritual sencillo en tu casa que, según recomienda Architectural Digest, funciona. Solo necesitas sal y seguir los siguientes pasos:
- Prepara varios cuencos con sal de mar pura.
- Lleva cada cuenco a cada una de las habitaciones de la casa.
- Déjalas ahí toda la noche para que limpien la energía.
- 3 días después, debes desecharlas por el retrete.
- Y listo, con este ritual limpiarás de la mala energía toda tu casa. No olvides abrir puertas y ventanas para que se ventilen y dejen fluir la energía.