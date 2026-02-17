Mhoni Vidente lanza una fuerte advertencia para 4 signos que se cumpliría esta semana

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana , con predicciones del lunes 16 al viernes 20 de febrero, con advertencias para cuatro de los signos que podrían cumplirse los próximos días: Aries, Sagitario, Capricornio y Escorpio.

De acuerdo con las visiones de la famosa pitonisa, la mayoría de las señales se inclinan sobre la salud, energía negativa y decisiones que podrían tener consecuencias si no se atienden.

ARIES : Se menciona que podrían presentarse problemas en los pulmones que se compliquen , con recomendación directa de ir a checarse. Es una alerta clara y específica.

: Se menciona que podrían presentarse , con recomendación directa de ir a checarse. Es una alerta clara y específica. FAGITARIO : La carta del Diablo advierte sobre personas tóxicas, mal de ojo y malas energías . Además, señala que la mente está débil y que debe descansar. Es una advertencia directa sobre desgaste mental y entorno negativo.

: La carta del Diablo advierte sobre . Además, señala que la mente está débil y que debe descansar. Es una advertencia directa sobre desgaste mental y entorno negativo. CAPRICORNIO : Se habla de colitis, cansancio y problemas de descanso , además de personas incorrectas que se acercan por tu magnetismo. Combina salud con riesgo en relaciones.

: Se habla de , además de personas incorrectas que se acercan por tu magnetismo. Combina salud con riesgo en relaciones. ESCORPIO: Se enfatiza en elegir bien con quién te juntas y no hablar de más. La advertencia es clara: chismes y malas compañías pueden afectarte directamente esta semana.

Pero eso no es todo. Mhoni Vidente señaló a los signos de Libra y Tauro por advertencias leves relacionadas con el estrés, emociones internas y pensamientos negativos que deben atender porque, si no lo hacen, podrían complicarse con el paso del tiempo.

Cómo alejar las energías negativas y mala suerte con un ritual fácil

Si quieres hacer una limpieza energética para alejar las malas vibras de tu casa y de tu vida, puedes hacer un ritual sencillo en tu casa que, según recomienda Architectural Digest, funciona. Solo necesitas sal y seguir los siguientes pasos:

La sal es usada por creyentes para purificar y limpiar las malas energías.|(ESPECIAL/CANVA)