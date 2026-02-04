Mhoni Vidente revela el signo que peor la pasará en febrero de 2026: las impactantes predicciones que se avecinan
No todos tendrán buena suerte, sino al contrario, con desafíos y advertencias claras; mira el VIDEO
En la revelación de los horóscopos del mes de febrero , Mhoni Vidente alertó a todos los signos sobre advertencias e impactantes predicciones que se avecinan; sin embargo, uno de ellos destaca por encima de los demás debido a la mala energía que gira a su alrededor: Cáncer.
Según explicó la famosa astróloga en uno de los videos de su canal de YouTube, este signo es el que presenta las alertas más fuertes que debe considerar, especialmente en temas de salud física, con afectaciones en el estómago e intestino ligadas a corajes acumulados. También hay presencia de energías negativas, mal de ojo, envidias y brujería, además de desconfianza total y engaños.
No obstante, no es el único que tiene advertencias claras . Te decimos uno por uno cómo será su mala suerte, sobre todo si no siguen las indicaciones y recomendaciones de los astros:
- ARIES: Deberán cuidar mucho su salud, especialmente problemas hormonales, de próstata o matriz, y problemas de infección de orina. Mhoni Vidente enfatiza que la salud será su punto débil este mes.
- TAURO: Se les recomienda cuidarse de energías negativas, chismes o intrigas en el trabajo, ya que mucha gente no los quiere porque "brillan demasiado".
- GÉMINIS: Su punto débil será la mente, enfrentando problemas de nervios, estrés y angustia. También se advierte sobre muchos chismes a su alrededor.
- CÁNCER: Necesitan quitarse el mal de ojo, las envidias y las brujerías, siendo más cautelosos y no confiando en nadie. Su punto débil será el estómago e intestino, con problemas de colitis y gastritis por corajes guardados. Se advierte también sobre "humos y espejos", que significan fraudes y malos entendidos legales.
- LEO: Deben cuidarse de los hechizos, brujerías, mal de ojo o envidias, ya que hay gente malintencionada a su lado.
- VIRGO: Su punto débil será toda la espalda y el cuello, con torceduras y problemas de tensión debido al sobre pensamiento y estrés. Se les aconseja no volver al pasado.
- LIBRA: Deben tener cuidado con "serpientes y víboras", refiriéndose a gente que habla bonito, pero traiciona a sus espaldas.
- ESCORPIO: Su punto débil serán los quistes, problemas de exceso de grasa y acumulación de tumores, por lo que se recomienda ir al médico para un chequeo. Se les aconseja ser discretos en el trabajo debido a reajustes laborales.
- SAGITARIO: Su punto débil serán los vicios como el alcohol, el cigarro, el exceso de comida y el insomnio.
- CAPRICORNIO: El video no menciona específicamente que Capricornio vaya a tener mala suerte o advertencias, sino que se enfocará en viajes, cambios y crecimiento.