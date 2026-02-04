Mhoni Vidente revela el signo que peor la pasará en febrero de 2026: las impactantes predicciones que se avecinan

En la revelación de los horóscopos del mes de febrero , Mhoni Vidente alertó a todos los signos sobre advertencias e impactantes predicciones que se avecinan; sin embargo, uno de ellos destaca por encima de los demás debido a la mala energía que gira a su alrededor: Cáncer.

Según explicó la famosa astróloga en uno de los videos de su canal de YouTube, este signo es el que presenta las alertas más fuertes que debe considerar, especialmente en temas de salud física, con afectaciones en el estómago e intestino ligadas a corajes acumulados. También hay presencia de energías negativas, mal de ojo, envidias y brujería, además de desconfianza total y engaños.

No obstante, no es el único que tiene advertencias claras . Te decimos uno por uno cómo será su mala suerte, sobre todo si no siguen las indicaciones y recomendaciones de los astros:

ARIES : Deberán cuidar mucho su salud, especialmente problemas hormonales, de próstata o matriz, y problemas de infección de orina. Mhoni Vidente enfatiza que la salud será su punto débil este mes.

TAURO: Se les recomienda cuidarse de energías negativas, chismes o intrigas en el trabajo, ya que mucha gente no los quiere porque "brillan demasiado".

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del mes para Tauro. |Facebook Mhoni Vidente / Canva