Horóscopo de Nana Calistar hoy, 17 de septiembre para cada signo; llega una jornada con importantes noticias de familiares

Para ciertos signos zodiacales, tendrán nuevas y buenas noticias por parte de sus familiares, por lo que deben estar alerta a los que les comenten. No es lo único, ya que para los 12 horóscopos se presentarán predicciones relevantes el jueves 17 de septiembre de Nana Calistar, descubre todo lo que comentó.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Aries, según Nana Calistar

Una racha compleja en tus pendientes se hará presente, debes actuar y tener una buena organización para poder atenderlos. En el trabajo debes tener cuidado con los descuidos para evitar errores, cuida tus gastos ante imprevistos. Modera tu carácter para no lastimar a los que amas, aléjate de los celos o los coqueteos ocultos, para prevenir problemas en el romance. Cierra ciclos, mejora tu reacción ante adversidades, no busques estabilidad en los demás.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Tauro, según Nana Calistar

Vas a estar expuesto a chisme, por lo que es importante que investigues antes de reaccionar. Filtra tus amistares para que no te contagies de la negatividad, no dejes que los demás te usen como su basurero emocional. En el trabajo surge una oportunidad para mejorar, actúa con calma y paciencia para que no tomes decisiones por desesperación. Viejos amores darán señales, valórate y ya no aceptes migajas en tus relaciones.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Géminis, según Nana Calistar

Se avecinan cambios profundos que te permitirá identificar el rostro real de las personas, deja de lado su supuesta inocencia y prioriza tu bienestar. Limpia tu círculo social, en especial de los que solamente hablan o te generan decepciones, no te involucres en problemas ajenos. Resuelve las dudas con tu pareja, no mendigues por atención o no permitas que las personas que llegan por aburrimiento se queden en tu vida.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Cáncer, según Nana Calistar

Deja las suposiciones, busca la claridad de tus emociones, exige hechos a quienes buscan como justificar sus ausencias. Valora a los que tienes, a los que sean leales en los momentos más difíciles, no pierdas el tiempo en parejas o amistades pasajeras. Tendrás una reconciliación con tu familia, pareja o amistades, pero habla con madurez. Adminístrate bien para que puedas atender gastos imprevistos, aprende a no guardar rencores.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Leo, según Nana Calistar

Controla tu carácter, evita los pleitos innecesarios, aprende a escuchar para que no te enganches con chismes del trabajo que solamente te van a generar problemas. No te lamentes con problemas del pasado, enfócate en avanzar para construir la vida que deseas. Invierte en ti pero no resuelvas la vida de los demás. Busca madurez en tu relación, o en su lugar disfruta de tu soltería sin ninguna prisa. Una amistad a distancia se encargará de recordarte lo valiosos que eres, ya no busques aprobación de los demás.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Virgo, según Nana Calistar

Vas a detectar falsas amistades, por lo que debes limpiar tu círculo social, para ello aléjate de las personas conflictivas. Afronta los temores para que puedas seguir adelante sin ninguna culpa, reconoce los errores pero deja de castigarte. No malinterpretes los comentarios o cuidado con los rumores malintencionados, no les creas en su totalidad. En el amor, cuidado con los celos y los reclamos, conoce bien a las personas y cierra ciclos sin dar explicaciones al respecto.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Libra, según Nana Calistar

Controla tu carácter para que los comentarios personales no te los tomes personales, tu eres el único que puede decir que te afecta. Establece límites claro con familiares chismosos, protege tu tranquilidad y la de tu relación. Ya no pospongas oportunidades esperando la aprobación. Cuidado al momento de confundir la amistad con romance, lo que menos queremos es causar incomodidades. Un acercamiento pasional te dejará atrapado en sentimientos no correspondidos.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Escorpio, según Nana Calistar

Practica la empatía, escucha lo que dicen los demás sin juzgar, cuidado con reprocharte por discusiones del pasado, no te estanques en tu relación. Si eres soltero no te conformes con migajas de atención, comienza a pedir reciprocidad de las personas que te interesen. Habrá posibles malentendidos o chismes, habla directamente y no divulgues secretos. Cuida tus gastos por futuros imprevistos.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Sagitario, según Nana Calistar

Las dudas del pasado se van a aclarar, no emitas juicios y no inventes culpables sin antes tener pruebas. Trámites pendientes van a avanzar, pero todo dependerá del esfuerzo que le des, ten iniciativa para que los puedas concretar. Demuestra tu afecto a quienes son atentos, para los solteros evalúa la verdadera compatibilidad para que no te enganches. Retoma la disciplina física y una buena dieta, dejando de lado toda la pereza.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Capricornio, según Nana Calistar

No idealices a las personas para evitar confusiones ante la atracción de alguien, pero ajústate a las expectativas para evitar no tener decepciones. Aléjate de personas tóxicas que solamente te agotan emocionalmente, enfócate en cerrar ciclos para sanar las viejas heridas. Asiste a eventos sociales, te ayudará a pasar una gran tarde de diversión mientras abres puertas laborales. Un viaje te ayudará a tener un buen rato, se van a resolver conflictos familiares, pero debes dar el primer paso.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Acuario, según Nana Calistar

Persigue tus ambiciones o nuevos proyectos financieros, disfruta todo lo que has logrado. Cierra los viejos capítulos románticos y transformas los recuerdos nostálgicos en un agradecimiento de todo lo que has absorbido. Va a surgir una conexión especial con alguien si eres soltero, pero si tienes pareja no la dejes desatendida por el trabajo. Dale mayor atención a tus articulaciones, cuidado con las distracciones para evitar accidentes.

Predicciones del 17 de septiembre del 2026 para Piscis, según Nana Calistar

Cierra los ciclos con tu ex pareja, para ello modifica tues rutinas y evita recaer en si es alguien que solamente te busca al verte mejor. Controla los gastos innecesarios, mejor ten un colchón financiero para que puedas salir de imprevistos. Aprovecha tu agilidad ante las buenas oportunidades, pero no te demores demasiado para que no las dejes pasar. Cuida la comunicación para no tener malentendidos, no dejes que los chismes de amigos afecten las relaciones duraderas.