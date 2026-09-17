¿Quién nominó a quién? Así fueron los sorpresivos votos en la segunda Asamblea de La Granja VIP
Niurka fue quien recibió más votos, pero en esta ocasión no perdió la calma
En el segundo miércoles de Asamblea en La Granja VIP cada uno de los participantes compartió quién quiere que salga del reality el próximo domingo y la que recibió más votos en esta ocasión fue la Niurka.
Los granjeros no pudieron votar ni por Manelyk González ni por Azalia Ojeda que fueron las elegidas en el martes de nominación y forman parte de la lista actual de participantes en riesgo junto con Niurka y Mónica Escobedo.
Cabe decir que Mónica y Bebeshita recibieron el mismo número de votos, por lo que la decisión final fue del capataz, esta semana Pascal Nadaud.
Estas fueron las votaciones de la Asamblea del 16 de septiembre
Estas fueron cada una de las nominaciones de los granjeros en la segunda Asamblea del reality:
- Julio Camejo nominó a María Karunna. La razón fue que, en su opinión, a la integrante de Caló le ha costado integrarse y ser parte de las dinámicas.
- Mono Osuna votó por Niurka. Afirmó que la cubana es la única que lo ha hecho enojar por que en un momento es tranquila y al siguiente explota.
- Kenny nominó a Niurka. Le dijo que no siempre la siente auténtica.
- Ivonne Montero votó por Natalia Alcocer. Hizo referencia a los conflictos que tuvieron en el pasado y revivieron luego de un juego en el que participaron en La Granja VIP.
- Kevin Contreras Bicolor votó por Bebeshita. La razón que dio es que no ayudó a que Rafa Mercadante pudiera dormir en una cama.
- Fernando Lozada votó por Mónica Escobedo. Dijo que la comediante se queja constantemente y no se adapta.
- Niurka nominó a Bebeshita. También le mencionó el conflicto de las camas.
- Bebeshita nominó a Mónica Escobedo. Le dijo que siempre critica su comida y también mencionó que la comediante estuvo involucrada en el problema de las camas.
- María Karunna nominó a Kevin Contreas. Le dijo que todo el tiempo quiere llamar la atención y trata de quedar bien con todos.
- Kunno nominó a Niurka. Le dijo que, si se queda, no lo vuelva a tocar y le dejó en claro que no pueden tener una amistad.
- Manelyk nominó a Niurka. Le aseguró a la cubana que está llena rencor.
- Pascal nominó a Mónica Escobedo. Ahora que se encuentra en el papel de capataz, dijo que no cree que haya trabajado lo suficiente.
- Carlos Trejo nominó a Mónica Escobedo. Hizo referencia a que la comediante le había pedido que hiciera algunas tareas y no había sido directa con él.
- Mónica Escobedo nominó a Bebeshita. Aunque primero la halagó, le dijo que la eligió por defender a otros.
- Pimpinela Escarlata votó por Carlos Trejo. La razón fue que el Cazafantasmas lo nominó la semana pasada, aunque Trejo le aclaró que no fue así.
- Natalia Alcocer nominó a Carlos Trejo. Lo acusó de hacer cosas buenas para después reclamarlas.
- Azalia Ojeda nominó a Niurka. Tachó de hipócrita a la cubana y le pidió que ya no la salude.
- Rafael Mercadante nominó a Bebeshita. Nuevamente señaló el tema de las camas.