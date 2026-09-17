¿Quién nominó a quién? Así fueron los sorpresivos votos en la segunda Asamblea de La Granja VIP

En el segundo miércoles de Asamblea en La Granja VIP cada uno de los participantes compartió quién quiere que salga del reality el próximo domingo y la que recibió más votos en esta ocasión fue la Niurka.

Los granjeros no pudieron votar ni por Manelyk González ni por Azalia Ojeda que fueron las elegidas en el martes de nominación y forman parte de la lista actual de participantes en riesgo junto con Niurka y Mónica Escobedo.

Cabe decir que Mónica y Bebeshita recibieron el mismo número de votos, por lo que la decisión final fue del capataz, esta semana Pascal Nadaud.

Estas fueron las votaciones de la Asamblea del 16 de septiembre

Estas fueron cada una de las nominaciones de los granjeros en la segunda Asamblea del reality: