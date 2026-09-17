Adame arremete contra Trejo, lo llama hocicón y lo amenaza con promover su salida de La Granja VIP

Todo transcurrían con normalidad en el segundo miércoles de Asamblea de La Granja VIP hasta que fue el turno de Carlos Trejo de mencionar a quién nominaría. En ese momento Alfredo Adame, que en esta temporada funge como crítico, interrumpió a Adal Ramones para llamar al cazafantasmas hocicón.

En el momento en el que Trejo se dirigía al estrado para emitir su voto, el crítico se levantó molesto y lo llamó maceta. "O posicionas fuerte y contundente o vas a quedar Trejo como lo que eres, un pocos huevos".

El ganador de la primera temporada de La Granja VIP continuó y aseguró que el cazafantasmas es un hocicón que se la ha pasado hablando y amenazando. Incluso, le dijo que si no tomaba un papel más relevante en el reality él mismo le iba a pedir al público que lo saquen de La Granja.

Tras la tensa situación que se vivió en la Asamblea, Carlos Trejo únicamente le pidió disculpas al público y aprovechó para lanzar una amenaza a Adame: "cuando salga de aquí lo veo allá fuera".

Regañan a Alfredo Adame por interrumpir la Asamblea y atacar a Carlos Trejo

Alfredo Adame ofreció una disculpa al público y a los conductores a Adal Ramones y Kristal Silva por su comportamiento durante la gala de Asamblea, pero insistió en que Carlos Trejo está actuando como una maceta, “un tibio que no está haciendo nada”.

Rey Grupero le mencionó al crítico que Carlos Trejo no le estaba haciendo nada, pero en lugar de guardar la calma Adame arremetió también contra él y declaró: “tú lo apoyas porque tú también inhalas thinner y no te bañas".

Por su parte, a Adal Ramones recordó a todos los críticos que no pueden romper la línea e intervenir en la Asamblea o ninguna otra gala y le advirtió a Alfredo Adame que no le permitirá a actuar de esa manera otra vez.

