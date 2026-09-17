ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones para salvar a tu Granjero favorito de La Granja VIP y evitar que sea eliminado

Este “Miércoles de Asamblea” se han vivido momentos llenos de tensión ya que hay Granjeros que forman parte de la Tabla de Nominados; es decir, podrían salir de la competencia. Sin embargo, el público juega un papel fundamental en la competencia ya que a partir de este momento se ha anunciado que las votaciones para salvar a un Granjero quedan abiertas por lo que los televidentes e internautas tienen en su poder votos, los cuáles pueden otorgar a los Granjeros que se encuentran en riesgo de quedar eliminados. A continuación te decimos de qué manera puedes votar.

Recuerda que los nominados de esta semana son: Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn "Bicolor".

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

Es importante que sepas que realizar este proceso es completamente gratis y muy fácil, para hacerlo deberás ingresar a nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados. Tendrás solo 10 votos para repartir. Por otro lado, para hacerlo de forma directa, también puedes hacerlo dando click aquí.

Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales; tanto de La Granja VIP como de Azteca UNO, en X, Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp, para que seas se los primeros en enterarte de todo lo que ocurre dentro del reality; polémicas, peleas, noticias, entre muchas otras cosas.

“Te dieron una arrastrada": Manelyk piensa que Julio quiere manipularla en La Granja VIP (VIDEO)

¿Cómo ver gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada ?

Para poder disfrutar de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, es decir, ver el minuto a minuto de lo que se vive dentro del reality; desde que los Granjeros se despiertan hasta que se duermen, solo deberás acceder a nuestro sitio web y dar click en la sección de “La Granja VIP”, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable.

