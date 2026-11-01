¿Todo era parte de su estrategia? Fernando Lozada cuestiona la jugada de Julio Camejo en La Granja VIP

La estrategia de Julio Camejo dentro de La Granja VIP comenzó a generar sospechas, luego de que Fernando Lozada le hiciera notar que su intención de llegar a la nominación podría tener un objetivo distinto al que aparentaba. De acuerdo con lo que hablaron ambos granjeros, Julio habría buscado colocarse en una posición que le permitiera salvarse y, al mismo tiempo, provocar la salida de alguien de su propio equipo. La conversación también puso sobre la mesa su relación con Kevyn Contreras, mejor conocido como “Bicolor”, pues Fernando dejó entrever que Julio nunca habría tenido como prioridad protegerlo dentro de la competencia.

Fer Lozada pone en duda la jugada de Julio Camejo

Durante su conversación, Fernando cuestionó las intenciones de su compañero y le hizo un comentario que llamó la atención: “Es más estrategia tuya”. Con estas palabras, dejó ver que, desde su perspectiva, la decisión de Julio no necesariamente respondía a una cuestión de lealtad hacia su equipo, sino a un movimiento que podría beneficiarlo individualmente.

La posibilidad de que Julio quisiera ser nominado para tener la oportunidad de salvarse también abrió otra lectura sobre sus decisiones dentro del reality. En lugar de buscar proteger a Bicolor, su movimiento podría estar encaminado a utilizar la dinámica de nominación y salvación para modificar la composición de su propio grupo.

Esto resulta especialmente llamativo porque las alianzas y los acuerdos entre compañeros se han convertido en una parte fundamental de la competencia. Sin embargo, cuando los intereses individuales entran en juego, las lealtades pueden quedar en segundo plano.

La observación de Fernando dejó expuesta esa diferencia de perspectivas y puso en duda qué tan comprometido está Julio con los integrantes de su equipo. Ahora, su estrategia podría tener consecuencias en la confianza que existe entre los granjeros, especialmente si otros participantes comienzan a interpretar sus decisiones de la misma manera. En una competencia donde cada movimiento puede cambiar el rumbo del juego, la intención de Julio no pasó desapercibida.