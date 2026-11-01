Los Granjeros de La Granja VIP se encontraron con una inesperada sorpresa cuando recibieron una caja misteriosa que despertó la curiosidad de todos. Sin conocer su contenido, los participantes tuvieron la oportunidad de competir para descubrir quién conseguiría abrirla y quedarse con todo lo que había en su interior. La dinámica consistió en que cada uno intentara abrir la caja utilizando una llave. Aunque todos tenían la posibilidad de conseguirlo, solamente uno se llevaría la recompensa, por lo que el reto puso a prueba la suerte y la habilidad de los habitantes de la granja.

Julio Camejo consigue la llave correcta y se convierte en el ganador de la caja en La Granja VIP

Después de que los Granjeros probaran suerte con las llaves disponibles, Julio fue quien finalmente logró abrir la caja misteriosa. De esta manera, se convirtió en el ganador del desafío y obtuvo el derecho de quedarse con todo lo que había dentro. La victoria representó una sorpresa para el participante, quien pudo descubrir por fin qué escondía aquel misterioso objeto que había llegado a la granja. Además, el hecho de que solamente una persona pudiera llevarse el contenido hizo que la dinámica tuviera un atractivo especial para quienes intentaban conseguir la llave correcta.

¿Qué había dentro? Julio Camejo es el ganador de la caja misteriosa en La Granja VIP|La Granja VIP

¿Qué había dentro de la caja misteriosa?

Una vez que Julio consiguió abrirla, se reveló que la recompensa estaba integrada por diferentes artículos: una hoodie, dulces y un par de calcetines. Se trató de una combinación de obsequios que el granjero pudo llevarse después de superar a sus compañeros en la dinámica. Así, Julio terminó siendo el único beneficiado de esta actividad, en la que los participantes tuvieron que confiar en que alguna de las llaves que les correspondían sería la indicada.

¿Qué había dentro? Julio Camejo es el ganador de la caja misteriosa en La Granja VIP|La Granja VIP

La llegada de la caja misteriosa añadió un momento diferente a la convivencia de La Granja VIP, pues, además de las actividades habituales y las responsabilidades de los Granjeros, también hubo espacio para una competencia con una recompensa inesperada. Esta vez, la suerte estuvo del lado de Julio, quien consiguió quedarse con todo el contenido.