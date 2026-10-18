Horóscopo de Nana Calistar hoy 18 de octubre para cada signo; atiende a los consejos de los astros para ti en este nuevo día

Este domingo 18 de octubre los astros traen para ti mensajes muy importantes de la mano de Nana Calistar, por lo que es importante que te permitas sentir para seguir con claridad en tu camino de crecimiento que poco a poco te está llevando a lugares nuevos, ya que cada signo tiene pruebas diferentes en su camino de este nuevo día.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 18 de octubre?

Que alguien se haya ido de tu vida no te obliga a extrañarlo, pues puedes llorar una despedida y aun así cambiar lo que permitías dentro de esa relación. Este domingo evita confundir el dolor con una instrucción para buscar nuevamente a quien te hacía daño. Tampoco necesitas convencerte de que todo fue falso para poder alejarte. Hubo cosas que disfrutaste y otras que ya no quieres repetir. Ambas pueden existir sin que tengas que regresar a comprobar cuál pesaba más.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 18 de octubre?

Te puede volver a mover todo alguien del pasado, Acuario, así que procura estar bien parado y con el calzón bien amarrado, porque luego te dicen “qué gusto saber de ti” y tú ya estás viendo dónde van a pasar Navidad. Este domingo podrías recibir un mensaje de esa persona con quien quedaron ganas, miradas y una historia que nunca terminó de arrancar. Si todavía te gusta, contesta. Tampoco te hagas el ofendido, pues si llevabas meses esperando que se le descompusiera el orgullo y te buscara.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 18 de octubre?

Este domingo bájale un poco a ese coqueteo que alimentas solo para comprobar que todavía levantas suspiros, porque todo podría salirse un poco de tu control. Si alguien te gusta, hazle una invitación de verdad. Si únicamente te divierte el intercambio, tampoco te pongas a prometer encuentros que sabes que vas a cancelar. Luego te quejas de tanto mensaje y fuiste tú quien dejó abierta la convocatoria desde las once de la noche.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 18 de octubre?

Deja de preguntarle a medio mundo si ya le fue mal a esa persona que te hizo daño, Sagitario. Mientras tú vigilas si el karma ya llegó, se te enfría la comida y se te va la tarde, podrías estar poniendo mucha energía donde no deberías. Este domingo haz algo que no tenga relación con esa persona. No necesitas mandarle bendiciones si todavía te arde lo que pasó, pero tampoco seguirle apartando el mejor horario de tu cabeza.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 18 de octubre?

No pongas a prueba el cariño provocando el abandono que tanto te asusta, Escorpión, cuida tus acciones y tu mente. A veces te entra miedo de que alguien deje de quererte y empiezas a contestar seco, cancelar encuentros o mencionar pretendientes para ver si reacciona. Este domingo reconoce esa maniobra antes de repetirla una vez más. Puedes pedir cercanía sin fabricar una competencia. Si necesitas saber que importas, exprésalo.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 18 de octubre?

No dejes que nadie más te quite las ganas de salir adelante, Libra. Siempre habrá quien te encuentre un defecto, incluso cuando hagas las cosas bien, sin excepción. Este domingo deja de contarle tus planes a quien nomás abre la boca para desanimarte. Si cada conversación termina contigo dudando de lo que quieres, ya sabes con quién conviene hablar menos. No necesitas convencer a todo mundo de que puedes. Mejor ponte a trabajar y guarda el aire para algo más entretenido que explicarle tus sueños a quien ni escucha.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 18 de octubre?

No le pongas alfombra roja a quien viene de lejos mientras haces esperar a quien tienes enfrente, Virgo. A veces una novedad te deslumbra tanto que descalificas lo conocido antes de revisarlo. Este domingo podrías descubrir que una recomendación, una habilidad o una buena compañía estaban más cerca de lo que pensabas. Pregunta entre tu gente antes de complicarte la búsqueda. Luego encargas una solución importada y resulta que tu verdadera ayuda siempre estuvo frente a ti.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 18 de octubre?

No consideres como amor lo que solo te está pidiendo algo más físico, Leo. Una atracción fuerte puede hacerte imaginar una vida entera con alguien a quien todavía no has visto resolver ni dónde estacionarse. Este domingo reconoce qué buscas antes de empezar a hablar bonito por puro calentamiento. Si deseas compañía, dilo; si solamente traes ganas de un encuentro, también. El problema empieza cuando ofreces permanencia para conseguir una noche y después te sorprende que la otra persona haya entendido exactamente lo que prometiste.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 18 de octubre?

No te declares culpable nomás porque ahora sabes lo que antes te ocultaron, Cáncer. Después de una decepción es fácil decir “debí darme cuenta”, como si hubieras tenido la historia completa desde el principio. Este domingo revisa qué información conocías cuando decidiste confiar. Puedes aprender a preguntar algo distinto sin hacerte responsable de una mentira ajena. Bastante trabajito costó descubrir el engaño como para que todavía te pongas a pagarle la defensa a quien lo inventó.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 18 de octubre?

Si tu ex reaparece con una pregunta que ya contestaste veinte veces, no necesitas inaugurar la respuesta número veintiuno, Géminis. Este domingo podría tentarte corregir una versión de la ruptura, defender una decisión o demostrar que ahora estás mejor. Antes de entrar, recuerda cómo terminan esas conversaciones. Si siempre regresan al mismo reproche, puedes dejar de participar. No tienes que conseguir que esté de acuerdo para que tu vida continúe. Luego dices que ya cerraste esa historia, pero le sigues dando servicio como tienda que anuncia cierre y nunca baja la cortina.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 18 de octubre?

Cuidado con quien te celebra en privado y después cuenta tus logros como si te los hubieras encontrado tirados, Tauro. Una amistad reciente podría incomodarte al quitarle mérito a algo que te costó aprender. Este domingo presta atención a esa diferencia de trato sin decidir que ya conoces todas sus intenciones. Puedes preguntarle por qué describió así tu esfuerzo. No necesitas probar que te envidia para reconocer que un comentario fue injusto.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 18 de octubre?

Ya deja de decir “era broma” cada vez que se te escapa que alguien te gusta, Aries. Así no hay manera de saber si estás coqueteando o ensayando para animar bodas. Este domingo atrévete a sostener una intención sin esconderla inmediatamente detrás de la risa. Puedes decir que deseas una cita y esperar la respuesta. No necesitas soltar una declaración de tres generaciones ni prometer eternidad. Basta con dejar claro que esa invitación tiene un interés distinto al de compartir el descuento de las enchiladas.