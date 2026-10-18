Bajar la mirada al hablar no siempre es timidez: lo que dice la psicología sobre este comportamiento

Al momento de entablar una conversación con otra persona, hay quienes tienden a mirar fijamente al otro para que no se pierda el hilo de la charla, pero hay otros en cambio, que siempre están bajando la mirada, lo que puede generar inconvenientes, enojo y hasta confusiones. Es por eso que la psicología realizó un estudio de porqué las personas bajan la mirada al hablar y que esto no ocurre siempre por timidez, sino que responde a una serie de causas que seguro no sabías.

No hay nada más importante que poder hablar con otra persona cara a cara y es que esto traerá seguridad, podremos ver si el otro nos está diciendo la verdad, si está siendo sincero, por lo que hay que tratar de mantener la mirada en todo momento. A su vez, algunos especialistas en psicología, explicaron que mantener la mirada mientras platicamos es uno de los componentes más poderosos del lenguaje verbal.

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Por qué las personas suelen bajar la mirada al hablar

Por otro lado, siguiendo esta misma línea, hablar sin bajar la mirada proyectará seguridad, generará confianza inmediata con tu interlocutor y refuerza la credibilidad del mensaje, pero hay quienes no tienen la posibilidad de mantener la mirada fija y tienden a bajarla. Esto llevó a que la psicología explicara el motivo y porque los humanos tienen este comportamiento y anticiparon que no lo hacen por timidez.

Qué significa bajar la mirada al hablar, según la psicología

La psicología reveló que aquellas personas que bajan la mirada al hablar no lo hacen por timidez, sino más bien porque están pensando en dar una respuesta acertada ante una situación que consideran de tensión, lo hacen por concentración y no por falta de educación. Además, algunos estudios llegaron a la conclusión que el contacto visual sirve para supervisar la reacción del otro y evitar interrupciones.

Por otro lado, desde la psicología que el contacto visual con la otra persona al momento de hablar puede traer dificultades; y es que se comprobó que tardaban más tiempo en generar palabras al mirar a los ojos que al bajar la mirada. A su vez, apuntaron a que bajar la mirada puede tener efectos positivos que ayudará a pensar mejor y bajar la intensidad del intercambio o rebajar la ansiedad o el nerviosismo.