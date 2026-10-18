La estrategia de Kevyn en La Granja VIP volvió a convertirse en tema de conversación, pero esta vez por los comentarios que hizo Mónica mientras estaba en los closets junto a Manelyk y Kunno. Durante la charla, recordó cómo el equipo estaba convencido de que su jugada funcionaría y se burló de la confianza con la que habían planeado sus movimientos. El plan consistía en colocar a Julio en la tabla de nominados para que Kevyn y él pudieran enfrentarse a El Mono en la prueba de salvación. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaban y la situación terminó dándoles motivos para reírse de su propia estrategia.

Mónica recordó lo confiados que estaban Kevyn y su equipo

Mientras conversaba con Manelyk y Kunno en los closets de la granja, Mónica retomó el tema de la estrategia y se burló de la seguridad con la que Kevyn y su equipo creían que todo saldría como lo habían planeado. La participante hizo referencia a que estaban muy confiados en que su jugada funcionaría. Precisamente esa seguridad fue lo que convirtió el resultado en motivo de burla, pues el escenario que habían imaginado no terminó por concretarse.

“Estaban confiadísimos”: Mónica Escobedo se burla de la estrategia del equipo de Niurka en La Granja VIP|La Granja VIP

La intención de Kevyn era que Julio quedara en la tabla para tener la posibilidad de enfrentarse a El Mono durante la salvación. Sin embargo, El Mono no pudo participar en esa prueba y el plan no se desarrolló como el equipo había previsto.

Kevyn y Julio siguen en la tabla de nominados

La ironía de la situación es que, pese a la confianza que tenían en su estrategia, Kevyn y Julio continúan en la tabla de nominados. Por eso, los comentarios de Mónica giraron alrededor de la seguridad con la que habían apostado por una jugada que finalmente no les dio el resultado esperado. En compañía de Manelyk y Kunno, Mónica volvió a sacar el tema y se rio de cómo el equipo había dado por hecho que su plan funcionaría. La conversación dejó ver que la estrategia seguía dando de qué hablar dentro de la granja.

“Estaban confiadísimos”: Mónica Escobedo se burla de la estrategia del equipo de Niurka en La Granja VIP|La Granja VIP

En La Granja VIP, las nominaciones no solo provocan tensión: también pueden convertirse en motivo de bromas cuando los movimientos de los participantes no salen como esperaban. Y, en esta ocasión, la confianza de Kevyn terminó siendo el punto que Mónica destacó durante la charla en los closets.