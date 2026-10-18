La relación entre los participantes de La Granja VIP sigue dando de qué hablar, y esta vez fue Julio Camejo quien llamó la atención por su actitud con Kevyn “Bicolor”. Un momento en el que el actor detuvo a Kevyn cuando estaba por irse con La Bebeshita despertó las sospechas de varios habitantes, quienes comenzaron a preguntarse por qué parecía querer separarlo de ella. La situación no pasó inadvertida para La Bebeshita, Manelyk, Azalia y El Mono Osuna, quienes encontraron extraño lo sucedido. A partir de ese momento, surgió una incógnita entre ellos: ¿Julio tiene algún motivo para no querer que Kevyn pase tiempo con La Bebeshita?

La actitud de Julio con Kevyn despierta dudas entre sus compañeros

Todo ocurrió cuando Kevyn estaba por dirigirse con La Bebeshita, pero Julio lo retuvo para continuar hablando con él. Aunque Julio no necesariamente buscaba impedir un encuentro entre ambos, la coincidencia llamó la atención de quienes observaban la situación. La Bebeshita no entendía por qué Kevyn no iba con ella, mientras que Manelyk, Azalia y El Mono Osuna también comentaron que les parecía extraño que Julio lo detuviera justo cuando él estaba por acercarse.

¿Julio Camejo quiere alejar a Kevyn “Bicolor” de La Bebeshita? Su reacción levanta sospechas en los Granjeros|La Granja VIP

La escena dio pie a distintas interpretaciones entre los participantes, especialmente por la cercanía que han mostrado Kevyn y La Bebeshita. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación de que Julio tenga algún problema con esa relación o que su intención haya sido separarlos.

La Bebeshita y sus compañeros recuerdan que todo es parte del juego

Además de cuestionar lo ocurrido, los Granjeros comentaron que algunos participantes parecen tomarse las situaciones con demasiada seriedad, cuando finalmente se encuentran dentro de un reality en el que las estrategias, las alianzas y la convivencia forman parte de la experiencia. Este comentario también puso sobre la mesa la manera en que cada uno interpreta las acciones de sus compañeros. Mientras La Bebeshita no comprendía por qué Kevyn no se había ido con ella y la actitud de Julio generó dudas entre quienes presenciaron el momento.