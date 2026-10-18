La estrategia comienza a tomar fuerza en La Granja VIP, pues el Equipo Disfuncional ya se está organizando para decidir a quiénes enviará a la zona de peones la próxima semana. Durante una conversación, sus integrantes analizaron posibles movimientos, hablaron de sus rivales y dejaron entrever qué participantes podrían enfrentar nuevamente las condiciones más complicadas del reality. Entre los nombres que surgieron estuvieron La Bebeshita, Fernando Lozada y Manelyk González. Mientras algunos consideran que Manelyk podría volver a ser peona, también contemplaron enviar a La Bebeshita y buscar que Fernando pierda las ventajas que tendría como Granjero.

La Bebeshita y Fernando Lozada estarían entre los objetivos del equipo

Durante la charla, los integrantes del Equipo Disfuncional comenzaron a intercambiar opiniones sobre quiénes deberían ocupar el lugar de Peones. La Bebeshita apareció entre las posibilidades que contemplan para la siguiente semana, mientras que Fernando también llamó su atención por las oportunidades que podría perder si termina en esa posición.

El Equipo Disfuncional afina su estrategia en La Granja VIP y ya tendría a sus próximos Peones|La Granja VIP

Uno de los puntos que discutieron fue precisamente la posibilidad de mandar a Fernando a la semana de peón, pues esto le impediría participar en determinadas pruebas y competir por beneficios como el puesto de capataz, de acuerdo con lo que plantearon durante su conversación. La estrategia refleja que los participantes no solo están pensando en quiénes podrían ocupar esa posición, sino también en cómo sus decisiones podrían influir en el desempeño del equipo contrario.

Manelyk podría volver a ser Peona, según sus compañeros

Otro de los temas que surgieron fue la posibilidad de que Manelyk vuelva a convertirse en peona durante la próxima semana. Aunque se trata de una previsión de los participantes y no de una decisión confirmada, su nombre también formó parte del análisis que hicieron sobre los posibles escenarios. Además, recordaron que anteriormente el público mandó a “El Mono” Osuna a ocupar ese lugar, un antecedente que demuestra que sus planes no dependen únicamente de los acuerdos internos.

El Equipo Disfuncional afina su estrategia en La Granja VIP y ya tendría a sus próximos Peones|La Granja VIP

Por ahora, el Equipo Disfuncional continúa afinando detalles y evaluando sus opciones antes de que llegue el momento de tomar decisiones. La conversación dejó ver que sus integrantes buscan coordinarse para anticipar los movimientos del otro grupo. La incógnita es si sus planes terminarán concretándose o si las decisiones de los próximos días modificarán por completo el panorama de La Granja VIP.