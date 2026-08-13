¡Se veía venir! Ixdit bloquea a Daniela para que no pueda ser votada por el público en MasterChef 24/7

Pese a ser un tanto obvio, se cumplió el pronóstico: Ixdit bloqueó a Daniela para que no pueda ser votada por el público el próximo domingo eliminación. ¿Cómo se desarrolló el esperado escenario? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La batalla por equipos fue escenario del regreso del Chef Marcelo Hisaki, quien compartió los puntos definitivos para preparar sushi, así como los mejores tips para realizar el emblemático platillo, para los retos en los que los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron que hacer sushi y tempura helado, desafíos en los que triunfó el equipo amarillo liderado por Flor y conformado por Ixdit y Antrax.

Luego de que el equipo amarillo consiguiera el mayor número de votos en ambos retos, Claudia Lizaldi le pidió a Ixdit que pasara al frente para hacer uso del poder que consiguió junto con el Pin del Chef, el cual consistía en elegir a un participante para que no pudiera subir al balcón esta noche o ser votado por el público para salvarlo el próximo domingo de eliminación.

Para sorpresa de muy pocas personas, Ixdit eligió a Daniela, no sin antes afirmar que tuvo un "acercamiento" previo con su compañera y que fue ella quien le comentó que buscaría ponerse a prueba, por lo que la cocinera aceptó el bloqueo.

Cabe señalar que Flor, como la capitana del equipo ganador, subió directamente al balcón y escogió a Antrax para que la que acompañara, por lo que el cocinero decidió asignarle el Pin Negro que portaba a Ramahá.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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