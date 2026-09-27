Manelyk advierte a sus compañeros sobre Niurka: así ve su estrategia dentro de La Granja VIP

Dentro de La Granja VIP, las alianzas pueden cambiar de un momento a otro, pero Manelyk González parece tener muy claro que no está dispuesta a bajar la guardia frente a Niurka. Después de los distintos roces que han protagonizado, la influencer volvió a hablar sobre la convivencia con la actriz y dejó ver que su percepción sobre ella sigue siendo muy distinta a la de otros granjeros. Mientras algunos participantes han encontrado momentos de cercanía con Niurka, Manelyk mantiene cierta distancia y cuestiona la manera en que la cubana se ha relacionado con sus compañeros. Para ella, la experiencia que han tenido juntas pesa al momento de interpretar sus actitudes dentro de la competencia.

Manelyk no olvida sus diferencias con Niurka

La tensión entre ambas no comenzó precisamente dentro de la granja. Sin embargo, su convivencia ha hecho que sus diferencias sean todavía más evidentes, especialmente después de los enfrentamientos que han protagonizado frente a otros participantes. Manelyk ha dejado claro que no comparte algunas de las formas de pensar de Niurka y que tampoco está dispuesta a modificar su postura únicamente porque la dinámica dentro de la casa cambie.

Esta situación también abre una diferencia importante entre la manera en que cada granjero interpreta a la actriz. Mientras algunos pueden verla como una compañera cercana o alguien con quien pueden hacer equipo, Manelyk parece analizar sus movimientos desde una perspectiva mucho más desconfiada. La influencer también ha hecho notar que no todos han vivido las mismas situaciones con Niurka, por lo que la percepción de cada integrante puede ser completamente diferente.

Por ahora, la convivencia entre ambas continúa siendo uno de los puntos que podrían generar nuevos choques dentro de La Granja VIP. Con las alianzas en constante movimiento y las estrategias tomando cada vez más importancia, cualquier comentario puede convertirse en el inicio de otro enfrentamiento. La pregunta que queda en el aire es si la postura de Manelyk terminará influyendo en otros granjeros o si, por el contrario, Niurka conseguirá mantener sus propios vínculos dentro de la competencia.