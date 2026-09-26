¿Quién es el novio de Natalia Alcocer? Esto se sabe sobre su relación

Natalia Alcocer vuelve a estar bajo los reflectores gracias a su participación en La Granja VIP, pero además de su desempeño dentro del reality, su vida personal también ha despertado la curiosidad del público. Una de las preguntas que más han surgido es quién es el hombre que actualmente ocupa un lugar especial en su corazón. Se trata de Michael Cohn del Real, modelo y empresario de origen venezolano, quien actualmente es pareja de Natalia Alcocer y, además, padre de su hija menor, Elena. La relación entre ambos ha tenido diferentes etapas, pero actualmente mantienen un vínculo cercano y han vuelto a llamar la atención por la manera en que se apoyan.

¿Cómo se conocieron Natalia Alcocer y Michael Cohn?

La historia de Natalia y Michael comenzó años atrás, aunque su romance no surgió inmediatamente. De acuerdo con información sobre su relación, ambos se conocieron en 2020 y posteriormente decidieron darse una oportunidad en el amor. Con el paso del tiempo, su relación se hizo más cercana y en 2023 se convirtieron en padres de Elena, la cuarta hija de Natalia. Michael también ha formado parte de la dinámica familiar de la conductora y convive con sus otras tres hijas.

Su historia no ha estado libre de momentos complicados. La pareja ha atravesado diferencias y separaciones, pero actualmente continúan vinculados y Michael se ha mantenido pendiente de Natalia mientras ella se encuentra dentro de La Granja VIP. De hecho, en septiembre de 2026, Michael mostró públicamente su apoyo a Natalia después del conflicto que tuvo con Kevyn “Bicolor” dentro del reality. El empresario compartió un mensaje en redes sociales en el que respaldó a su pareja y defendió su derecho a poner límites ante lo ocurrido.

Así, Michael Cohn se ha convertido nuevamente en una figura que despierta interés entre los seguidores de Natalia Alcocer, quienes quieren conocer más sobre el hombre que acompaña actualmente a la conductora y sobre la historia de amor que ambos han construido a lo largo de los años.