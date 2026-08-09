MasterChef 24/7: 5 recetas de sangrías refrescantes y deliciosas para el fin de semana
Si buscas una bebida fresca para disfrutar el fin de semana, estas cinco recetas de sangría son una opción sencilla, frutal y deliciosa al estilo de MasterChef 24/7.
El fin de semana es el momento perfecto para reunirse con amigos o familiares y disfrutar de una bebida refrescante. Por ello, en MasterChef 24/7 te compartimos cinco recetas de sangrías fáciles de preparar, con diferentes combinaciones de frutas para darle un toque especial a la tradicional preparación.
MasterChef 24/7: 5 recetas de sangrías recomendadas por la IA
Desde la clásica sangría con cítricos hasta una opción tropical con piña y mango, estas preparaciones recomendadas por la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT pueden convertirse en el complemento ideal para una comida, una reunión o simplemente para disfrutar una tarde calurosa.
1. Sangría clásica con cítricos: es una de las opciones más sencillas para comenzar. La combinación de vino tinto con naranja, limón y manzana aporta un sabor frutal y refrescante.
Ingredientes:
- 1 botella de vino tinto
- 1 naranja
- 1 limón
- 1 manzana
- 2 cucharadas de azúcar
- ½ taza de jugo de naranja
- ½ taza de agua mineral
- Hielo al gusto
Preparación:
- Corta la naranja, el limón y la manzana en trozos y colócalos en una jarra. Añade el azúcar y el jugo de naranja, mezcla y después incorpora el vino tinto.
- Refrigera durante aproximadamente una hora para que la fruta libere sus sabores. Antes de servir, agrega el agua mineral y abundante hielo.
2. Sangría de frutos rojos: para quienes prefieren sabores más frutales, esta sangría combina fresas, frambuesas y moras con vino tinto.
Ingredientes:
- 1 botella de vino tinto
- ½ taza de fresas
- ½ taza de frambuesas
- ½ taza de moras
- ½ taza de jugo de frutos rojos
- 1 limón
- ½ taza de agua mineral
- Hielo al gusto
Preparación:
- Coloca los frutos rojos y el limón en una jarra. Añade el jugo de frutos rojos y el vino, mezcla suavemente y lleva al refrigerador durante una hora.
- Al momento de servir, agrega hielo y agua mineral para darle un toque más ligero y refrescante.
3. Sangría de durazno: esta fruta aporta un sabor dulce y aromático que combina muy bien con el vino blanco. Además, la hierbabuena ayuda a darle un toque todavía más fresco.
Ingredientes:
- 1 botella de vino blanco
- 2 duraznos
- 1 naranja
- ½ taza de jugo de durazno
- ½ taza de agua mineral
- Hojas de hierbabuena
- Hielo
Preparación:
- Rebana los duraznos y la naranja y colócalos dentro de una jarra. Agrega el jugo de durazno y el vino blanco. Mezcla y refrigera durante aproximadamente una hora.
- Sirve con hielo, agua mineral y algunas hojas de hierbabuena.
4. Sangría tropical de piña y mango: si quieres darle un giro tropical a la bebida, esta combinación de piña y mango es una alternativa fresca y colorida.
Ingredientes:
- 1 botella de vino blanco
- 1 taza de piña en cubos
- 1 mango en cubos
- ½ taza de jugo de piña
- ½ taza de agua mineral
- 1 limón
- Hielo al gusto
Preparación:
- Coloca la piña y el mango en una jarra y añade el jugo de limón. Incorpora el jugo de piña y el vino blanco, mezcla y deja reposar en el refrigerador durante una hora.
- Finalmente, agrega hielo y agua mineral justo antes de servir.
5. Sangría de manzana verde y pepino: para una opción diferente y especialmente refrescante, la manzana verde y el pepino forman una combinación ligera que se complementa con vino blanco, limón y hierbabuena.
Ingredientes:
- 1 botella de vino blanco
- 1 manzana verde
- ½ pepino
- 1 limón
- ½ taza de jugo de manzana
- ½ taza de agua mineral
- Hojas de hierbabuena
- Hielo
Preparación:
- Corta la manzana y el pepino en rodajas delgadas y colócalos en una jarra. Añade el limón y unas hojas de hierbabuena.
- Incorpora el jugo de manzana y el vino blanco. Mezcla y refrigera durante una hora. Para terminar, agrega hielo y agua mineral.
Una de las claves para preparar una buena sangría es darle tiempo para que la fruta y el vino integren sus sabores. Por ello, es recomendable preparar la mezcla con anticipación y mantenerla refrigerada. El agua mineral y el hielo deben incorporarse justo antes de servir, ya que de esta manera la bebida conserva mejor sus burbujas y resulta más fresca.
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