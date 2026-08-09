MasterChef 24/7: 5 recetas de sangrías refrescantes y deliciosas para el fin de semana

El fin de semana es el momento perfecto para reunirse con amigos o familiares y disfrutar de una bebida refrescante. Por ello, en MasterChef 24/7 te compartimos cinco recetas de sangrías fáciles de preparar, con diferentes combinaciones de frutas para darle un toque especial a la tradicional preparación.

MasterChef 24/7: 5 recetas de sangrías recomendadas por la IA

Desde la clásica sangría con cítricos hasta una opción tropical con piña y mango, estas preparaciones recomendadas por la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT pueden convertirse en el complemento ideal para una comida, una reunión o simplemente para disfrutar una tarde calurosa.

Piña, mango, frutos rojos, durazno y cítricos son algunas de las frutas que puedes utilizar para preparar una deliciosa sangría en casa.|Canva

1. Sangría clásica con cítricos: es una de las opciones más sencillas para comenzar. La combinación de vino tinto con naranja, limón y manzana aporta un sabor frutal y refrescante.

Ingredientes:



1 botella de vino tinto

1 naranja

1 limón

1 manzana

2 cucharadas de azúcar

½ taza de jugo de naranja

½ taza de agua mineral

Hielo al gusto

Preparación:



Corta la naranja, el limón y la manzana en trozos y colócalos en una jarra. Añade el azúcar y el jugo de naranja, mezcla y después incorpora el vino tinto.

Refrigera durante aproximadamente una hora para que la fruta libere sus sabores. Antes de servir, agrega el agua mineral y abundante hielo.

2. Sangría de frutos rojos: para quienes prefieren sabores más frutales, esta sangría combina fresas, frambuesas y moras con vino tinto.

Ingredientes:



1 botella de vino tinto

½ taza de fresas

½ taza de frambuesas

½ taza de moras

½ taza de jugo de frutos rojos

1 limón

½ taza de agua mineral

Hielo al gusto

Preparación:



Coloca los frutos rojos y el limón en una jarra. Añade el jugo de frutos rojos y el vino, mezcla suavemente y lleva al refrigerador durante una hora. Al momento de servir, agrega hielo y agua mineral para darle un toque más ligero y refrescante.

3. Sangría de durazno: esta fruta aporta un sabor dulce y aromático que combina muy bien con el vino blanco. Además, la hierbabuena ayuda a darle un toque todavía más fresco.

Ingredientes:



1 botella de vino blanco

2 duraznos

1 naranja

½ taza de jugo de durazno

½ taza de agua mineral

Hojas de hierbabuena

Hielo

Preparación:



Rebana los duraznos y la naranja y colócalos dentro de una jarra. Agrega el jugo de durazno y el vino blanco. Mezcla y refrigera durante aproximadamente una hora. Sirve con hielo, agua mineral y algunas hojas de hierbabuena.

Estas recetas de sangría son una alternativa fresca y frutal para compartir durante el fin de semana.|Canva

4. Sangría tropical de piña y mango: si quieres darle un giro tropical a la bebida, esta combinación de piña y mango es una alternativa fresca y colorida.

Ingredientes:



1 botella de vino blanco

1 taza de piña en cubos

1 mango en cubos

½ taza de jugo de piña

½ taza de agua mineral

1 limón

Hielo al gusto

Preparación:



Coloca la piña y el mango en una jarra y añade el jugo de limón. Incorpora el jugo de piña y el vino blanco, mezcla y deja reposar en el refrigerador durante una hora. Finalmente, agrega hielo y agua mineral justo antes de servir.

5. Sangría de manzana verde y pepino: para una opción diferente y especialmente refrescante, la manzana verde y el pepino forman una combinación ligera que se complementa con vino blanco, limón y hierbabuena.

Ingredientes:



1 botella de vino blanco

1 manzana verde

½ pepino

1 limón

½ taza de jugo de manzana

½ taza de agua mineral

Hojas de hierbabuena

Hielo

Preparación:



Corta la manzana y el pepino en rodajas delgadas y colócalos en una jarra. Añade el limón y unas hojas de hierbabuena. Incorpora el jugo de manzana y el vino blanco. Mezcla y refrigera durante una hora. Para terminar, agrega hielo y agua mineral.

Una de las claves para preparar una buena sangría es darle tiempo para que la fruta y el vino integren sus sabores. Por ello, es recomendable preparar la mezcla con anticipación y mantenerla refrigerada. El agua mineral y el hielo deben incorporarse justo antes de servir, ya que de esta manera la bebida conserva mejor sus burbujas y resulta más fresca.

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