Muere el padre de esta sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Una triste noticia invade las playas de Survivor México: La Reliquia en Llamas, pues este sábado 8 de agosto se dio a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Carrasco Castro, padre de Tzasna, participante de la actual temporada del reality.

La lamentable pérdida ocurrió luego de una dura y prolongada batalla contra el cáncer, una condición de salud sobre la cual la sobreviviente había compartido emotivas reflexiones durante su estancia en Survivor México . La noticia conmovió rápidamente a la audiencia, a los seguidores de la sobreviviente y a la producción del programa, que no tardó en expresar sus condolencias de manera pública.

A través de sus canales oficiales, la producción de Survivor México la Reliquia en Llamas dedicó unas sentidas palabras de solidaridad para la competidora y sus seres queridos: "El equipo de #SurvivorMéxico lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestra querida Tzasna. Nos unimos a ella y a su familia en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación. Descanse en paz".

El mensaje de despedida de Tzasna de Survivor México la Reliquia en Llamas para despedir a su padre

Por su parte, desde el entorno de la cuenta de Instagram se compartió un emotivo video de Tzasna junto a su padre, acompañado de un mensaje dedicado a honrar su memoria en la competencia de Survivor México La Reliquia en Llamas: