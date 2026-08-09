uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Muere el padre de esta sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Este sábado 8 de agosto Survivor México La Reliquia en Llamas se vistió de luto.

Fallece padre de participante de Survivor México
Fallece padre de participante de Survivor México.

Una triste noticia invade las playas de Survivor México: La Reliquia en Llamas, pues este sábado 8 de agosto se dio a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Carrasco Castro, padre de Tzasna, participante de la actual temporada del reality.

La lamentable pérdida ocurrió luego de una dura y prolongada batalla contra el cáncer, una condición de salud sobre la cual la sobreviviente había compartido emotivas reflexiones durante su estancia en Survivor México. La noticia conmovió rápidamente a la audiencia, a los seguidores de la sobreviviente y a la producción del programa, que no tardó en expresar sus condolencias de manera pública.

A través de sus canales oficiales, la producción de Survivor México la Reliquia en Llamas dedicó unas sentidas palabras de solidaridad para la competidora y sus seres queridos: "El equipo de #SurvivorMéxico lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestra querida Tzasna. Nos unimos a ella y a su familia en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación. Descanse en paz".

El mensaje de despedida de Tzasna de Survivor México la Reliquia en Llamas para despedir a su padre

Por su parte, desde el entorno de la cuenta de Instagram se compartió un emotivo video de Tzasna junto a su padre, acompañado de un mensaje dedicado a honrar su memoria en la competencia de Survivor México La Reliquia en Llamas:

"Esta batalla tiene un nuevo significado. Mientras Tzas lucha lejos de casa, lleva consigo la fuerza, los valores y el amor que él sembró en su vida. Hay batallas que se ganan con el corazón. Y este legado la va a acompañar siempre. Cada victoria será dedicada a ti. Descansa en paz, Jorge Carrasco Castro".

Tags relacionados
Survivor México 2026

Galerías y Notas Azteca UNO