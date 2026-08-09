La receta de Julio de MasterChef 24/7 para preparar un espagueti cremoso

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un merecido respiro esta tarde de sábado, pues en un ambiente relajado y de pura convivencia familiar, los participantes compartieron una tarde al aire libre en la terraza de la casa, donde no faltaron las risas, las charlas distendidas y hasta el tradicional rompimiento de una piñata para liberar tensiones.

Sin embargo, incluso en los momentos de descanso, la buena comida siguió siendo el eje central del encuentro. Entre la diversidad de platillos que vistieron la mesa, hubo una propuesta que se robó la atención de todos los presentes por su sabor y untuosidad: el espagueti cremoso preparado por Julio.

El secreto detrás del plato estrella de la convivencia

El éxito de la pasta no pasó desapercibido entre sus compañeros. Intrigado por la combinación de sabores y la perfecta consistencia de la salsa, Luis no dudó en pedirle la receta directamente al autor. Fiel a su estilo generoso y sin guardar secretos, Julio compartió la lista de ingredientes que convirtieron a un platillo clásico en el triunfador de la tarde.

La clave de su preparación reside en una emulsión rica en matices lácteos y vegetales sofritos. Como base, el participante utilizó jitomate fresco con pimiento, combinación que aporta dulzor, color y una ligera nota ahumada al sofrito.

Para lograr esa textura sedosa que envolvió cada tira de pasta, Julio combinó queso Philadelphia con crema de leche tradicional, logrando un cuerpo espeso sin necesidad de recurrir a harinas. El toque distintivo de sabor lo aportó una mezcla doble de quesos: queso cheddar para dar intensidad y un matiz dorado, junto con queso blanco para aportar elasticidad y suavidad.

El gran toque maestro que integró todos los elementos fue el uso de fondo de pollo, un líquido sabroso que ayudó a aligerar la salsa, realzar las notas saladas y permitir que el espagueti absorbiera todo el perfil del guisado.