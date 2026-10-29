Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 29 de octubre; estos signos enfrentarán PÉRDIDAS o GASTOS inesperados de dinero
Los fraudes, las deudas y las tentaciones rondarán por el bolsillo de algunos signos. Nana Calistar te revela quiénes deberán cuidar cada peso el día de hoy.
Aún faltan algunos días para la quincena y algunos signos podrían estar a punto de tener una mala pasada con el dinero si no se cuidan el día de hoy. Estos son los signos que, de acuerdo a las predicciones, deberán cuidar su cartera: Aries, Tauro, Géminis, Virgo, Libra y Piscis. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este jueves 29 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 29 de octubre?
No te canses de más; si algo quedó pendiente en tu agenda hoy al final de tu jornada, espera y respira. No pasa nada si lo dejas para mañana; tú sabes que lo urgente ya lo sacaste adelante. No necesitas llegar rendido y tarde para sentir que fue el día más productivo de todos. A veces, darse el tiempo para otras cosas nos permite tener un mejor sueño y otra perspectiva de la vida.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 29 de octubre?
Tienes un trámite pendiente por hacer y no le has dedicado el tiempo para resolverlo. Hoy es el día para poner tus papeles en orden y averiguar los pasos a seguir para resolverlo de una vez. Si te falta algo, búscalo hoy mismo; no dejes pasar otro día porque todo podría resultarte mucho más complicado después.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 29 de octubre?
Pon orden a tus pendientes y a tus deudas. En los últimos días has sido un poco desorganizado y has prometido cosas que después se te borran de la memoria y fallas. Junta todo en un solo lugar y busca comunicarte más con los que te rodean para enterarte de cualquier cambio. Deja a tu mente descansar para que no falles a la mera hora.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 29 de octubre?
Cáncer, tu horóscopo te invita este jueves a realizar algo que nunca antes hayas hecho: visita un lugar nuevo, haz una nueva actividad, acepta esa invitación que normalmente no aceptarías. No esperes algo que suene a algo extraordinario que cambiará tu vida para siempre. A veces, los mejores momentos son los planes más sencillos y espontáneos.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 29 de octubre?
Este jueves, tu horóscopo te invita a poner mucha atención a las amistades que te rodean. Alguien dentro de tu círculo podría estar divirtiéndose contigo y disfrutando que hagas el ridículo, incluso poniéndote él o ella en esa situación para disfrutar tu humillación. Cuando descubras a alguien haciéndolo, pídele que no lo repita. Si lo hace de nuevo, aléjate.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 29 de octubre?
Revisa bien ahora que vayas a realizar una compra. Puede que andes muy distraído y termines comprando doble o cosas que no necesitas. Esto solo te hará perder dinero para las cosas que sí podrías necesitar. No gastes en ofertas si no ocupas nada nuevo, o algo que realmente deseas y que esté en tus planes.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 29 de octubre?
Podría estar a punto de llegar a ti la posibilidad de mejorar el sueldo o cambiar de aire para bien. Averigua todo lo que debes saber al respecto para que no te vayan a querer hacer algún tipo de trampa. Si es un nuevo puesto, tu horóscopo te recomienda prepararte para lo que se viene.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 29 de octubre?
Ten cuidado este jueves en tus redes sociales. Mantente atento a lo que publicas y ten cuidado con comentar en publicaciones de conocidos que suenen a manera de burla. No vayas a estar haciendo cosas de las que luego te arrepientas y andes ahí como desesperado intentando reparar el daño que ya hiciste.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 29 de octubre?
Ten mucho cuidado en el trabajo porque alguien podría estar buscando sacarte información sobre otra persona y que al final se podría convertir en un chisme de aquellos. Si las preguntas son relacionadas con tu trabajo, responde con preguntas relacionadas con la forma en la que eso te afecta o cómo podrías resolverlo. Evita dar información de lo que sea a toda costa.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 29 de octubre?
Este jueves podría llegar a ti una propuesta que, además, te meterá mucha presión para contestar lo más rápido posible. Aunque parezca que no tienes tiempo de pensarlo, tómalo y pide que te den unos minutos antes de decidir, sobre todo si la respuesta podría afectar tu vida o la forma en la que vives.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 29 de octubre?
Si eres un Acuario con pareja, te recomendamos dejar de andar buscando tres pies al gato. A veces vale la pena sentarse un momento y analizar si lo que tienes es una duda en concreto o si es una sospecha de que algo esté pasando. Escucha con cuidado la respuesta que tú mismo te das y piensa antes de recurrir a un interrogatorio.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 29 de octubre?
Has estado gastando mucho dinero de manera innecesaria; date cuenta de que esos pequeños gustitos que has estado comprando funcionan solo como un momento de felicidad, pero duran más como una agonía por quedarte sin dinero. Llegó el momento de buscar otra forma de afrontar tus problemas.