Mono Osuna GANA como El Más Gallito en la semana 8 de La Granja VIP; esto le dijo a Pablo Montero

El miércoles de Asamblea es una gran oportunidad para que cada Granjero deje claro a quién ya no quiere seguir viendo en La Granja VIP y aquellos que se deciden a ser más directos reciben un beneficio especial. En esta ocasión Mario Mono Osuna fue elegido por el público como "el más gallito".

La dinámica pide a cada Granjero pararse frente a frente y decir las razones por las cuáles les gustaría que el otro jugador saliera. Esta semana casi no hubo enfrentamientos debido a que el grupo de los disfuncionales decidió seguir una estrategia y se nominaron entre ellos mismos, por lo que no hubo mayor polémica.

No obstante, lo anterior no quiere decir que no haya habido peleas. Mono Osuna protagonizó uno de los enfrentamientos más fuertes al nominar a Pablo Montero.

Gracias a ello, obtuvo los votos del público y fue nombrado como el más gallito de la semana, por lo que recibirá los siguientes beneficios:



Beneficio personal. Se dará a conocer hasta el próximo domingo pero, según ha sucedido en ocasiones anteriores, podría ser una visita especial o una ventaja en el juego.

Se dará a conocer hasta el próximo domingo pero, según ha sucedido en ocasiones anteriores, podría ser una visita especial o una ventaja en el juego. Beneficio para la siguiente semana. Mono clasificará automáticamente para participar en el juego del Capataz.

“Yo te tenía como un caballero": Mario “Mono” Osuna se encarga de recordarle a Pablo Montero como fue su falta de respeto al Tío Pepe en La Granja VIP, se hacen de fuertes al llamarse entre ellos “TIBIO”

¿Qué le dijo Mono Osuna a Pablo Montero para ganar el más gallito de la semana?

El miércoles de Asamblea Mono Osuna nominó a Pablo Montero y comenzó por decirle que a él no le interesan situaciones de afuera y solo haría referencia a cuestiones que han sucedido dentro de La Granja VIP.

Lo primero que hizo fue acusar al cantante de haberle faltado el respeto al Tío Pepe. Según el ex futbolista, Montero reaccionó muy enojado cuando el Mayoral le dio su evaluación como Capataz. "Yo creo que entre nosotros podemos decir lo que queramos porque estamos jugando, pero el Tío Pepe es un pan de Dios y está aquí para ayudarnos y guiarnos, al menos hablo por mí, si no fuera por él no hubiera aprendido muchísimas cosas".

Mono también recordó que Pablo elogió la vestimenta de la Bebeshita cuando utilizó un traje de vaquerita y le dijo que era una falta de respeto dado que tiene una relación con Natalia Alcocer.