La MALDICIÓN del Capataz, la Bebeshita DESTAPA teoría sobre por qué el puesto podría ser perjudicial en La Granja VIP

Esta semana, por primera vez, el puesto de Capataz lo lleva una mujer. La Bebeshita se está haciendo cargo de dirigir a los Granjeros, pero no la está pasando tan bien y destapó una posible maldición que conlleva el puesto.

La razón es que se enfermó del estómago, lo mismo que le sucedió a Kunno hace un par de semanas cuando él fue Capataz.

Aunque en el caso de Kunno estuvo clara la razón de su enfermedad, ya que chupó una manguera sucia, la Bebeshita tiene problemas estomacales sin una razón aparente.

Otra que también pudo verse afectada por esa supuesta maldición fue Ivonne Montero. Si bien ella no se ha convertido en Capataz, la semana pasada compartió la habitación con Pablo Montero, que fue el líder esa semana.

La actriz fue elegida por el público para dormir en la habitación principal y, al igual que Kunno y la Bebeshita, presentó problemas estomacales que incluso la llevaron a estar en cama y no participar en la fiesta del viernes.

A pesar de lo anterior, es importante señalar que Manio Mono Osuna, Julio Camejo y Pablo Montero también han sido Capataces y ninguno de ellos tuvo problemas de salud, así que se trata de una casualidad.

Bebeshita es la primera mujer Capataz de La Granja VIP 2026|ESPECIAL

¿Qué significa ser Capataz en La Granja VIP y por qué todos quieren ese puesto?

Ser Capataz es un gran honor en La Granja VIP, la razón, además de tener la responsabilidad de asignar las tareas y coordinar la convivencia entre los participantes, es que se obtienen diversos privilegios, por ejemplo:

