Mono Osuna ganó el poder del Huevo dorado, pero la resistencia enfureció por el beneficio que obtuvo

Los miércoles, además de la Asamblea cara a cara, los Granjeros tienen que enfrentarse en dos juegos por la posibilidad de ganar el Huevo dorado. En esta ocasión Mario Mono Osuna resultó triunfador, pero el beneficio no era lo que esperaba.

Como cada semana, los participantes primero tuvieron que competir en equipos. Gracias a que Kevyn Contreras Bicolor saboteó el juego y decidió no participar, el equipo amarillo ganó sin problemas.

Más tarde los ganadores realizaron un reto individual y el que logró el objetivo en menor tiempo fue Mono Osuna quien, de inmediato, celebró ante la posibilidad de arruinar la estrategia que el equipo de los disfuncionales había seguido durante la Asamblea.

De hecho, cuando leyó el premio se emocionó mucho. Sin embargo, cuando se explicó claramente qué era lo que iba a suceder, comenzaron a cantarle: "se te borró la sonrisa".

Y es que en esta ocasión el beneficio del Huevo dorado fue sacar a alguien de los nominados de la dinámica de echar tierra, es decir, darle el beneficio de pasar directamente al juego de salvación.

Tanto ManelyK González como la Bebeshita y Kunno reaccionaron molestos ante la noticia ya que Mono tuvo que dar el beneficio a alguien del otro equipo. Eligió a Rafael Mercadante quien podrá participar en el juego para salvarse y conseguir el poder de la traición.

Los disfuncionales siguieron una estrategia que, esta vez, les salió perfecta

La razón por la cual la resistencia se decepcionó cuando supo cuál era el beneficio del Huevo dorado, es que los disfuncionales siguieron una estrategia para nominarse entre sí y que solo miembros de su equipo terminaran en la Tabla.

Con base en los votos, Julio Camejo y Pablo Montero se unieron a la lista de los Granjeros en riesgo.

La intención del grupo es que, dado que todos pertenecen al mismo equipo, no importa quién se quede con el poder de la Traición, podrán sacar a uno de los aliados de la Tabla de Nominados y subir a alguien de la resistencia.

Sin embargo, es importante decir que en La Granja VIP siempre hay sorpresas. La suerte decidirá qué tipo de Traición se llevará a cabo y, al final, los disfuncionales podrían salir perdiendo.