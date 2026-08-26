Horóscopo de Nana Calistar hoy, miércoles 26 de agosto para cada signo; signos deben ser precavidos al momento de prestar dinero a los demás

Nana Calistar en las predicciones para los 12 signos zodiacales, deja importantes noticias para cada uno de ellos, advirtiéndoles sobre temas de salud, amor, dinero y familia. Para que no dejes ir al oportunidad, te detallaremos cuáles fueron las noticias para el miércoles 26 de agosto. No te pierdas de sus noticias astrológicas.

Predicciones para Aries este miércoles 26 de agosto del 2026

Personas del pasado van a reaparecer, pero evalúa si realmente merecen la pena para entrar a tu vida. Tus planes y metas mantenlas en privado, aprende a poner limites ante las personas nuevas. Controla tu humor para que no te desquites con tus seres queridos. No tomes decisiones impulsivas en temas financieros.

Predicciones para Tauro este miércoles 26 de agosto del 2026

Cuida lo que mencionas en el trabajo para no tener envidias, tendrás un cambio favorable en tu trabajo, te traerá nuevos ingresos. Pon limites en las personas que no se deciden qué quieren en el amor. Empieza a confiar en tu intuición, deja las compras por impulso y prevé posibles gastos en tu casa.

Predicciones para Géminis este miércoles 26 de agosto del 2026

Cuida los gastos impulsivos para que puedas salir de un imprevisto, tus proyectos laborales van a salir a flote. Empieza a exigir reciprocidad en el amor, no arriesgues tu relación con amores fugaces; antes de involucrarte con cualquier persona observa con detenimiento. Enfócate en el presente para que tus deseos del pasado no te desvíen del futuro.

Predicciones para Cáncer este miércoles 26 de agosto del 2026

Empieza a decir no para evitar resentimientos con los demás, sé prudente con las nuevas personas, no dejes que los cambios repentinos afecten tu relación. Si eres soltero va a aparecer una aventura pasajero. Llegaran ingresos positivos que te van a a dar calma, pero guarda dinero para septiembre.

Predicciones para Leo este miércoles 26 de agosto del 2026

Aléjate de los conflictivos para tener calma, analiza las nuevas propuestas sin que le prestes dinero a nadie. Vas a conectar con alguien nuevo, pero si tienes pareja la chispa de la pasión va a revivir. Las heridas del pasado se van a sanar, pero es importante que comiences a cuidar de tu salud al evitar los excesos.

Predicciones para Virgo este miércoles 26 de agosto del 2026

Una mala jugada de una supuesta amistad te va a decepcionar, debes colocar límites. Cuida el consumo de alcohol para evitar malas decisiones que te harán arrepentirte. Desconfía de esos negocios milagrosos, siempre verifica la información. Cuidado con los celos por tu pareja, mejor procura usar la comunicación directa.

Predicciones para Libra este miércoles 26 de agosto del 2026

Marca el territorio con esos familiares metiches, no caigas en las provocaciones. Protege tu noviazgo de terceras personas y de chismes. En tu soltería mantente abierto a un nuevo romance. Cuidado tus decisiones financieras y laborales, no actúes de forma apresurada, y recuerda seguir tus ideales, no intentes complacer a los demás.

Predicciones para Escorpio este miércoles 26 de agosto del 2026

Verás el autentico rostro de una persona cercana a ti, tienes que evitar los chismes y comentarios mal intencionados. Controla los celos, para manejarlo habla directamente con tu pareja. Si eres soltero, tómate la situación con calma, llegará alguien por quien vas a sentir una gran atracción. Deja tus cuentas claras para no tener conflictos y empieza a cerrar los ciclos de tu vida sin rencores.

Predicciones para Sagitario este miércoles 26 de agosto del 2026

Deja los temores del pasado para que eso no enfrene tus planes del presente. No caigas en la desesperación en tu trabajo, enfócate en tus obligaciones económicas y aprovecha aquella energía para retomar el proyecto que dejaste incompleto. Con tu intimidad debes ser discreto, acepta las responsabilidades de tus actos.

Predicciones para Capricornio este miércoles 26 de agosto del 2026

Comienza a cuidar tu salud respiratoria, descansa y aléjate de los tóxicos. Las oportunidades laborales y económicas aprovéchalas, pero ajusta tu estrategia para no tener fugas económicas. Fomenta la comunicación con tu pareja, evita aquellos romances pasajeros que no te suman nada y que solamente te van a generar problemas.

Predicciones para Acuario este miércoles 26 de agosto del 2026

Aclara los sentimientos que tienes hacia esa persona con claridad, no te enganches en redes sociales. Concéntrate en tu disciplina, cuida los gastos hormiga y debes adaptarte ante los cambios laborales. Cuida tus palabras, elimina esas amistades interesadas.

Predicciones para Piscis este miércoles 26 de agosto del 2026

Controla esos gastos innecesarios, guarda tus planes de negocios. Vas a conocer a alguien nuevo por parte de una amistad, personas del pasado va a llegar pero debes aplicar límites claros para proteger tus sentimientos. Elimina los rencores y las nostalgias que no te suman, empieza a ejecutar tus proyectos con disciplina para lograr la mejor versión de ti.