MasterChef 24/7: ¿Cuáles son los pros y los contras de los cortes de cerdo? Los Chefs opinan sobre los aspectos a considerar

Ha comenzado la penúltima gala de eliminación de MasterChef 24/7, la cual marcará la despedida de uno de los cuatro cocineros en riesgo de la competencia; sin embargo, tienen la oportunidad de subir al balcón con el primer reto de la noche, el cual fue escenario del conocimiento de los paladares más exigentes de México sobre los cortes de cerdo. ¿Quieres saber los pros y los contras de cada uno? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de beneficios y castigos de esta noche comenzó con los pormenores del primer reto, el cual consistía en la preparación de un platillo con un corte de cerdo específico, el cual fue asignado a cada cocinero por Claudia, como portadora del último Pin del Chef de la competencia.

La cocinera con inmunidad determinó que Lancer cocinaría con lomo, mientras que Ixdit lo haría con las costillas y Flor con el matambre, por lo que Michelle se quedó con el pork belly.

Durante el tiempo de los cocineros en el mercado, los paladares más exigentes de México aprovecharon el momento para hablar sobre los pros y los contras de cada corte. El Chef Poncho Cadena aseveró que el lomo es más rápido y más sencillo, pero también tiene menos sabor, mientras que sus colegas aseguraron que es más arriesgado y que requiere más materia grasa, a diferencia del pork belly o las costillas.

El Chef Poncho procedió a compartir su gusto por el matambre, corte que, en palabras de Zahie Téllez, lleva muchas horas de cocción; sin embargo, Cadena afirmó que si el pork belly se prepara en olla de presión, queda listo en 38 minutos, hecho que fue confirmado por Adrián Herrera.

La Chef Zahie recordó que el reto consistía en que el corte que le tocó a cada cocinero debía ser el protagonista del platillo, ya que querían ver primero los cortes, después cómo los van a tratar y finalmente el sello, el cual es hacer la salsa o el acompañamiento.

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¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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