3 mejores cortes de cabello para rejuvenecer el rostro después de los 30

Cruzar la barrera de los 30 años suele ser un momento de consolidación personal donde buscamos que nuestra imagen refleje seguridad, sofisticación y frescura. Sin embargo, a partir de esta década, la estructura facial experimenta sutiles cambios y algunos cortes de cabello pueden favorecernos o perjudicarnos.

Muchas veces, el error común es aferrarse a melenas extremadamente largas y rectas que, en lugar de favorecer, arrastran las facciones hacia abajo y endurecen los rasgos.

Si estás buscando un cambio de look que te devuelva vitalidad sin necesidad de recurrir a procedimientos estéticos invasivos, la respuesta está en las tijeras de tu estilista.

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Los 3 mejores cortes de cabello para rejuvenecer después de los 30 años

Clavicut

Como su nombre lo indica, el clavicut media melena descansa exactamente a la altura de las clavículas. Es el corte ideal para quienes temen un cambio drástico, pero necesitan sanar sus puntas y ganar volumen.

Al apoyarse en los hombros, este corte alarga visualmente el cuello y enmarca el rostro con una sutil inclinación hacia adelante, más corto atrás y ligeramente más largo al frente, lo que levanta ópticamente los pómulos caídos de forma inmediata.

El clavicut es uno de los mejores cortes para rejuvenecer el rostro|Pinterest

Minibob

Es una evolución más compacta del bob tradicional. El minibob rejuvenecedor se corta a la altura de la mandíbula o justo debajo de las orejas, dejando la nuca semidespejada.

Este corte es perfecto si notas que tu cabello ha perdido grosor con los años, ya que visualmente duplica la densidad capilar. Al romper con la gravedad y enmarcar la línea del mentón, suaviza los rostros ovalados o alargados, aportando un aire chic, desenfadado y sumamente juvenil.

El minibob es uno de los mejores cortes para rejuvenecer el rostro después de los 30 años|Pinterest

El pixie texturizado

Para las más atrevidas, el pixie texturizado es el rey indiscutible del rejuvenecimiento capilar. A diferencia del pixie clásico, es una versión que trabaja con capas cortas y despuntadas en la parte superior, permitiendo peinarlo hacia arriba o de lado con un acabado ligeramente despeinado.

El pixie texturizado es un corte atrevido que rejuvenecerá tu cara|Pinterest

Este corte desplaza toda la atención visual hacia los ojos y las cejas, disimulando las líneas de la frente y regalando una apariencia fresca, vanguardista y llena de personalidad.