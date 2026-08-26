Conoce la recompensa que ganó Michelle en la última gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7

Con la gran final de MasterChef 24/7 a la vuelta de la esquina, los cocineros en riesgo hicieron lo posible por salvarse en la penúltima gala de eliminación y quien aprovechó la oportunidad al máximo fue Michelle, quien además ganó un inesperado beneficio esta noche. ¿Cuál fue la recompensa que ganó la participante salvada? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de beneficios y castigos de esta noche comenzó con los pormenores del primer reto, el cual consistió en la preparación de un platillo con un corte de cerdo específico, el cual fue asignado a cada cocinero por Claudia, como portadora del último Pin del Chef de la temporada.

Tras los 40 minutos del reto y una degustación con resultados mixtos, los Chefs determinaron que Michelle realizó el mejor platillo del desafío (el cual tuvo el pork belly como protagonista), por lo que subió inmediatamente al balcón y se salvó de ser la cocinera eliminada en este martes; sin embargo, la participante que volvió a vestir su filipina también recibió una recompensa por su desempeño.

Claudia Lizaldi le reveló al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas que Michelle podría elegir a un compañero de su elección para tener una experiencia personalizada de spa en el Mundo MasterChef.

Cabe señalar que Ixdit, Flor y Lancer siguieron cocinando para defender su lugar en MasterChef 24/7 y que lo harían con una receta asignada por el "Maestro del fuego" Édgar Núñez, quien visitó la cocina más poderosa de México para recordarles sus "promesas culinarias".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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