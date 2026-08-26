¿Cómo delinearse los ojos en septiembre 2026? Tendencias y estilos clave

Con la llegada de septiembre, la indusgtria de la belleza experimenta uno de sus giros más esperados del año. El cambio de estación marca el fin de la ligereza veraniega y delinearse los ojos según las tendencias forma parte de las prioridades.

Esta nueva temporada da la bienvenida a las estéticas texturizadas, misteriosas y reconfortantes del otoño. En este escenario, la mirada vuelve a consolidarse como el centro absoluto de atención en cualquier rutina de maquillaje.

Sin embargo, las reglas han cambiado: los trazos ultra perfectos y rígidos que dominaron las redes sociales en el pasado están siendo reemplazados por acabados mucho más dinámicos, artísticos y vívidos.

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¿Cómo delinearse los ojos en septiembre 2026?

Delineado difuminado grunge

La estética de la chica cool e irreverente regresa con fuerza a través de trazos emborronados intencionalmente. Olvídate de la simetría milimétrica; este look se logra aplicando un lápiz kohl o kajal cremoso al ras de las pestañas superiores e inferiores para luego difuminarlo suavemente con una brocha densa o la yema de los dedos. El objetivo es que parezca un maquillaje vívido y sin esfuerzo.

Delineado difuminado grunge en tendencia en septiembre 2026|Pinterest

Acentos Inky

Consiste en aplicar toques concentrados de negro puro en zonas estratégicas del ojo en lugar de trazar la línea completa tradicional. Un trazo caligráfico muy corto únicamente en la esquina externa, un punto geométrico o una pequeña ala desconectada bastan para dar un aire editorial de alta moda, pero sumamente rápido para el día a día.

El clásico cat-eye con efecto lifting

El delineado atemporal nunca muere, pero se suaviza. La tendencia actual dicta líneas rectas o ligeramente ascendentes que nacen desde la mitad del ojo hacia afuera. Esta técnica es idónea para delinear ojos con párpado caído, ya que no sigue el pliegue natural de la piel, sino que proyecta una ilusión óptica que eleva y abre la mirada de inmediato.

Delineado cat eye con efecto lifting|Pinterest

Para poder realizar cualquiera de estos diseños, se recomienda el uso de delineadores en gel tipo rotulador, lápices de ojos de larga duración o delineadores líquidos.