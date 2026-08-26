¿Para qué sirve el té de hojas de guanábana y cómo se toma?

El uso de plantas medicinales como alternativa para complementar el bienestar físico ha ganado un enorme terreno en la herbolaria moderna. En este sentido, el té de hojas de guanábana es uno de los favoritos por sus diversas propiedades.

Aunque su fruta es apreciada por su sabor tropical y su riqueza en vitaminas, sus hojas concentran la mayor atención debido a sus potentes activos bioquímicos.

Preparadas en inusión, son un ingrediente que se ha transformado en un remedio casero sumamente popular en todo el mundo. Si te preguntas constantemente para qué puede servir, hoy te compartimos la respuesta.

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¿Para qué sirve el té de hojas de guanábana?

Potente acción antiinflamatoria y analgésica

Las hojas contienen compuestos que inhiben las vías de la inflamación en el cuerpo. Su consumo moderado es útil para aliviar dolores musculares crónicos y complementar el tratamiento de enfermedades articulares como la artritis o el reumatismo.

Regulación de la presión arterial

Los extractos de la hoja actúan bloqueando de forma natural los canales de calcio. Esto permite que los vasos sanguíneos y las arterias se relajen, ayudando a disminuir la presión arterial en personas con tendencias hipertensivas.

Todos los beneficios del té de hojas de guanábana|Pexels: Arturo Añez.

Control de la glucosa

Investigaciones preliminares señalan que la infusión mejora la sensibilidad a la insulina, contribuyendo a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre tras las comidas.

Propiedades sedantes y ansiolíticas

El té actúa directamente sobre el sistema nervioso central estimulando la relajación. Es un remedio casero ideal para combatir periodos de estrés, ansiedad leve e insomnio crónico.

¿Cómo preparar el té de hojas de guanábana?

Utiliza de 3 a 5 hojas de guanábana secas por cada taza de agua. Pon a hervir agua limpia. Cuando alcance el punto de ebullición, apaga el fuego e introduce las hojas.

El té de hojas de guanábana debe tomarse máximo tres veces por semana|sergio villalba studio

Tapa el recipiente y deja reposar la infusión entre 5 y 10 minutos. Cuela el líquido y bébelo tibio. Puedes agregar unas gotas de limón o una cucharadita de miel para suavizar su sabor amargo. No lo bebas como agua del diario, la dosis recomendada es de una sola taza de dos a tres veces por semana.

