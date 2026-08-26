“Creo que no vas a regresar": Lancer revela su poca confianza en la permanencia de Ixdit en MasterChef 24/7

La eliminaciones de MasterChef 24/7 cada dos días continúa y esta noche, a excepción de Claudia, un nuevo participante tendrá que abandonar la cocina más poderosa de México, por lo que los participantes especularon sobre quién podría salir de la competencia culinaria y todo parece indicar que Lancer eligió a Ixdit como su apuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Mientras los cinco cocineros se arreglaban para la gala de beneficios y castigos de esta noche, Ixdit reveló que ya se había bañado "desde temprano" y que lo haría de nuevo una vez que regresara al Mundo MasterChef.

Tras escuchar a la cocinera, Lancer cuestionó el comentario entre risas, a lo que Ixdit le respondió que su regreso era "obvio".

La participante con mandil negro le dijo que era su problema si consideraba que él no volvería al Mundo MasterChef luego de la gala, por lo que su compañero sentenció que creía que ella era la que no iba a regresar; sin embargo, Ixdit le aseguró que sí lo haría.

Cabe recordar que solamente Claudia no podrá salir de la competencia debido a la inmunidad que consiguió ayer tras ganar el último Pin del Chef de la temporada y que el próximo jueves habrá una nueva eliminación de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Michelle, Ixdit, Lancer y Flor; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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