Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 31 de julio: Estos son los signos que deberán aprovechar la energía de los astros

Los horoscopos de Nana Calistar para este viernes 31 de julio 2026 llegan con predicciones que podrían marcar el rumbo del día para varios signos el zodiaco.Mientras algunos recibirán oportunidades en el amor, el trabajo o dinero otros deberán actuar con cautela para evitar conflictos y tomar las mejores decisiones.

Descubre qué tiene preparados los astros este último día del septimo mes del año y si tu signo figura entre los mas favorecidos de la jornada.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 31 de julio?

Aprende a valorar tu tiempo, hay personas que aparecen únicamente cuando necesitan un favor, un consejo o un hombro donde llorar pero cuando eres tú quien necesita apoyo casualmente siempre están ocupadas. Haz una limpieza en tu circulo busca a quien también te busca responde con la misma intensidad con la que respondem y deja de perseguir a quien claramente no tiene intención de caminar a tu lado.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, hoy, 31 de julio?

Hay compromisos y pendientes que has venido posponiendo desde hace semanas, papeles, pagos, llamadas, trámites o asuntos laborales que sigue dejando para después. Mucho cuidado porque si continúas acumulando responsabilidades llegará un momento en que todo se juntará y sentirás que no encuentras salida, organízate mejor y comienza a resolver lo más urgente.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 31 de julio?

En cuestiones laborales vienen excelentes oportunidades, hay metas que parecían lejanas y que comenzarán a acercarse gracias a tu esfuerzo constante, no permitas que nadie se interponga en tus planes. Habrá personas que intentarán desanimarte diciendo que es muy difícil, que no es el momento o que mejor te conformes con lo que tienes, n o los escuches muchas veces quienes más critican son quienes menos se atrevieron a luchar por sus propios sueños.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 31 de julio?

Te ilusionas demasiado rápido, idealizas amistades, parejas o familiares y después el golpe duelo doble cuando descubres que tienen que también se equivocan, mienten o te fallan, baja a todos de ese altar nadie es perfecto y nadie merece que sacrifiques tu paz por mantener una imagen que solo existía en tu cabeza. Aprende a admirar sin olvidar quien eres.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 31 de julio?

En el ambiente familiar habrá una energía ,medio pesada porque una persona cercana comenzará a mostrar cierta incomodidad con tus avances, no necesariamente será un enemigo declarado, pero sí alguien a quien le cuesta trabajo verte crecer, hay personas que prefiero verte batallando porque así se sienten superiores, no caigas en provocaciones ni estrés en competencias tontas.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 31 de julio?

Tienes una necesidad enorme de sentir cariño y eso podría hacer que confundas una simple muestra de afecto con una gran historia de amor no porque alguien te escriba bonito significa que ya encontró el amor de su vida contigo, date tiempo de conocer a las personas, recuerda que las palabras enamoran pero son los hechos lo que construyen relaciones duraderas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 31 de julio?

En el dinero vienen oportunidades importantes tal vez una propuesta laboral, un negocio alterno o un ingreso extra que aparecerá cuando menos lo esperes. Si algún proyecto no sale como lo planeabas no te desesperes ni pienses que todo está perdido, algunas puertas tardan un poco más en abrirse porque primero necesitan acomodarse las circunstancias correctas, ten paciencia y sigue trabajando con disciplina porque los frutos llegarán.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 31 de julio?

En el amor las cosas comenzarán a moverse bastante, alguien nuevo con una personalidad muy distinta a las personas que normalmente llaman tu atención. Su presencia despertará curiosidad y hará que vuelvas a sentir esa emoción de conocer a alguien. Sin embargo, descubrirás algo importante: todavía existe una parte de tu corazón que sigue atrapada en una historia del pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 31 de julio?

Este 31 de julio será el inicio de un cambio muy positivo dejarás de buscar aprobación en quienes nunca supieron valorarte y comenzarás a confiar mucho más en tu intuición cuando aprendas a escuchar esa voz interior antes de que ruido de los demás descubrirás que casi siempre tu corazón ya conocía la respuesta mucho antes que tu mente.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 31 de julio?

Para este día, en cuestiones económicas mejora el panorama, pero evita gastar de inmediato ese dinero extra que puede llegar, aprovecha para ahorrar, pagar deudas o invertir en algo que realmente genere estabilidad, no vuelvas a caer en compras impulsivas solo porque “te lo mereces”.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 31 de julio?

No pongas las manos al fuego por nadie, tú eres de esas personas que entregan lealtad completa cuando quieren a alguien, pero pocas veces recibes el mismo compromiso de regreso, aprende a observar quién realmente está contigo cuando las cosas se complican. Ahí conocerás a tus verdaderos aliados.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 31 de julio?

En la salud no descuides tu garganta ni tus oídos, hay alta probabilidad de molestias, infecciones o inflamaciones si sigues exponiéndote a cambios bruscos de temperatura, bebidas muy frías o desvelos constantes. También será importante fortalecer tus defensas porque el estrés ha comenzado a bajar tus energías más de lo normal.