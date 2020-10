Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2020

Signos de Fuego

Aries:

La participación o apoyo de algún acto benéfico te ayudará mucho para iniciarte en estos menesteres, sobre todo, conoces tu lado espiritual de apoyar, de dar sin mirar a quién o qué. Ve tu horóscopo completo ...

Leo:

Lo que más te conviene ahora es ajustarte a tu presupuesto, lo que implica que, de momento, tengas que retrasar algún viaje, a menos que quieras recurrir a tus ahorros, pero eso puede ser peligroso en la situación actual. Ve tu horóscopo completo ...

Sagitario:

Esta nueva fase de Mercurio te invita a evaluar cautelosamente la hora de tomar decisiones que afecten tu vida sentimental y situación económica. Ve tu horóscopo completo ...

Signos de Tierra

Tauro:

Oh lala! el amor se presenta sin altercados, pero no es especialmente favorable para este momento. Tanto si tienes o no pareja, vete con tiento, no des paso sin huarache. Ve tu horóscopo completo ...

Virgo:

Ay, ay, ay!!! Mercurio inicia otra fase y quizá a ti te pegue en romper definitivamente con tu pareja, sin embargo, recuerda que cuentas con familiares y amigos para poder platicarlo. Ve tu horóscopo completo ...

Capricornio:

Día para soltarte el pelo, diviértete con tu pareja, amigos o familiares cercanos, esos que tanto te hacen reír, deja un poco de lado tu seriedad habitual. Ve tu horóscopo completo ...

Signos de Aire

Géminis:

Debes estar alerta y no entrar en la dinámica de mirar moros con tranchetes en el trabajo, esa puede ser una de las reflexiones para este día. Ve tu horóscopo completo ...

Libra:

Tal parece que Mercurio retrógrado te ha golpeado en demasía, no disfrutarás el domingo por querer resolver algunos asuntos que tienes pendientes en el área laboral o escolar. Ve tu horóscopo completo ...

Acuario:

El amor se presenta de lo más favorable en este día. Sal de lo equivocado o correcto y déjate fluir. Atrasa tu reloj, hay un tiempo disponible para ti. Ve tu horóscopo completo ...

Signos de Agua

Cáncer:

Estás de lo más diplomático hoy y con la capacidad para mediar entre las personas, sobre todo en el área familiar. Eso hace que mucha gente cuente contigo. Ve tu horóscopo completo ...

Escorpio:

Mercurio retrógrado está en tu casa y las cosas parecerán lentas, como si el universo se hubiese olvidado de tus planes, pero no es así, créeme que sólo debes recordar que son momentos Ve tu horóscopo completo ...

Piscis:

Se espera un gran avance en la situación laboral, déjalo en el tintero del Cosmos. Maravilloso día donde atrasamos el reloj y puedes dedicar ese tiempo para ti ¡Así que disfrútalo gózalo, vívelo! Ve tu horóscopo completo ...