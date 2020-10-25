Horóscopo de hoy Aries domingo 25 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries ... Hoy en este domingo es momento de buscar alguna acción que te proyecte un poco más hacia el exterior.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Día de atrasar tu reloj, pero no el biológico, porque hoy es momento de buscar alguna acción que te proyecte un poco más hacia el exterior, ya que Mercurio inicia otra fase.
La participación o apoyo de algún acto benéfico te ayudará mucho para iniciarte en estos menesteres, sobre todo, conoces tu lado espiritual de apoyar, de dar sin mirar a quién o qué. Hoy te va a tocar poner paz en el hogar pero no te preocupes, lo vas a hacer estupendamente bien. Recuerda, el buen juez por su casa inicia.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre