Bajo las influencias de los planetas y constelaciones, se han revelado los números mágicos que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco durante la jornada de hoy martes 4 de agosto de 2026.

Asimismo, conoceremos el mensaje especial y cósmico del universo para cada signo del zodíaco durante esta mañana, y lo que les depara el futuro durante la jornada.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 4 de agosto

Aries

La influencia lunar te invita a la introspección. No tomes decisiones impulsivas en el trabajo.

Números de la suerte: 04, 15 y 22.

Tauro

Se abren puertas en el plano económico. Mantén los ojos abiertos a las señales.

Números de la suerte: 07, 11 y 33.

Géminis

Tu magnetismo personal estará por las nubes. Es un día ideal para resolver malentendidos familiares.

Números de la suerte: 03, 18 y 42.

Cáncer

Prioriza tu salud mental y física. Pon límites claros a las exigencias de los demás.

Números de la suerte: 09, 21 y 38.

Estos son los números mágicos que tendrán buena fortuna durante hoy martes 4 de agosto de 2026|Pexels: Pavel Danilyuk

Leo

El Sol en tu signo te otorga una energía imparable. Rompe con la rutina y atrévete a liderar ese proyecto.

Números de la suerte: 01, 14 y 27.

Virgo

La clave de hoy es el orden. Limpia tus espacios físicos para despejar tu mente.

Números de la suerte: 05, 18 y 30.

Libra

El universo te pide buscar el equilibrio. No te cargues con responsabilidades ajenas.

Números de la suerte: 02, 16 y 44.

Escorpio

Tu intuición estará sumamente afilada. Si sientes desconfianza, hazle caso a tu instinto.

Números de la suerte: 08, 23 y 49.

La buena fortuna llega a la vida de los signos con sus números de la suerte|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Sagitario

Te llega una ráfaga de optimismo y buena fortuna. Un dinero inesperado o una buena noticia legal.

Números de la suerte: 06, 12 y 35.

Capricornio

Mantén los pies en la tierra ante los cambios laborales.

Números de la suerte: 10, 25 y 41.

Acuario

Alguien del pasado podría buscarte para cerrar un ciclo. Escucha lo que tiene que decir, perdona y avanza sin mirar atrás.

Números de la suerte: 13, 29 y 47.

Piscis

Tu creatividad estará desbordante. Utiliza este día para plasmar tus ideas en papel o iniciar actividades artísticas que sanen tu alma.

Números de la suerte: 07,20 y 36.

