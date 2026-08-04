Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 4 de agosto
Conoce cuáles son los números de la suerte y el mensaje especial que tiene el Universo para cada signo del zodíaco en la jornada de hoy martes 4 de agosto
Bajo las influencias de los planetas y constelaciones, se han revelado los números mágicos que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco durante la jornada de hoy martes 4 de agosto de 2026.
Asimismo, conoceremos el mensaje especial y cósmico del universo para cada signo del zodíaco durante esta mañana, y lo que les depara el futuro durante la jornada.
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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 4 de agosto
- Aries
La influencia lunar te invita a la introspección. No tomes decisiones impulsivas en el trabajo.
Números de la suerte: 04, 15 y 22.
- Tauro
Se abren puertas en el plano económico. Mantén los ojos abiertos a las señales.
Números de la suerte: 07, 11 y 33.
- Géminis
Tu magnetismo personal estará por las nubes. Es un día ideal para resolver malentendidos familiares.
Números de la suerte: 03, 18 y 42.
- Cáncer
Prioriza tu salud mental y física. Pon límites claros a las exigencias de los demás.
Números de la suerte: 09, 21 y 38.
- Leo
El Sol en tu signo te otorga una energía imparable. Rompe con la rutina y atrévete a liderar ese proyecto.
Números de la suerte: 01, 14 y 27.
- Virgo
La clave de hoy es el orden. Limpia tus espacios físicos para despejar tu mente.
Números de la suerte: 05, 18 y 30.
- Libra
El universo te pide buscar el equilibrio. No te cargues con responsabilidades ajenas.
Números de la suerte: 02, 16 y 44.
- Escorpio
Tu intuición estará sumamente afilada. Si sientes desconfianza, hazle caso a tu instinto.
Números de la suerte: 08, 23 y 49.
- Sagitario
Te llega una ráfaga de optimismo y buena fortuna. Un dinero inesperado o una buena noticia legal.
Números de la suerte: 06, 12 y 35.
- Capricornio
Mantén los pies en la tierra ante los cambios laborales.
Números de la suerte: 10, 25 y 41.
- Acuario
Alguien del pasado podría buscarte para cerrar un ciclo. Escucha lo que tiene que decir, perdona y avanza sin mirar atrás.
Números de la suerte: 13, 29 y 47.
- Piscis
Tu creatividad estará desbordante. Utiliza este día para plasmar tus ideas en papel o iniciar actividades artísticas que sanen tu alma.
Números de la suerte: 07,20 y 36.