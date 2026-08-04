Recicla el plástico amarillo de los huevos de chocolate y transfórmalos en objetos de decoración

Las ideas DIY son realmente interesantes debido a que nos permite poder crear grandes elementos a partir de aquello que por lo general termina en la basura como el plástico amarillo de los huevos de chocolate.

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El huevo kinder se caracteriza por tener en su interior un plástico amarillo que su interior guardaba un juguete sorpresa. De seguro habrá alguno de ellos en tu casa o que hayas tirado en la basura sin saber que le puedes dar una nueva oportunidad. Ahora lleva a cabo estas ideas para reciclar en casa.

¿Cómo reciclar el plástico amarillo de los huevos de chocolate?

Este plástico amarillo de los huevos de chocolate puede tener una segunda oportunidad ya que puedes reutilizarlo a modo de maceta o una cajita para guardar los cascos inalámbricos.

Unas mini macetas

Esta es una idea DIY en la que puedes crear unas mini macetas con estas cajitas de plástico mini. Para poder realizarlo tan solo debes llevar a cabo un procedimiento sencillo donde debes colocar un poco de tierra y plantar la semilla de la planta que tú quieras. Luego regar con un poco de agua y ya estaría listo nuestro nuevo macetero.

Esta maceta es ideal.|Pinterest

Funda para tus auriculares con huevos kinder

Luego tenemos esta idea en la que puedes darle una segunda vida a las cajas de amarillas de los huevos kinder. Esto no es todo ya que puedes armar lámparas hasta ambientadores, aunque hay una idea que te lleva a crear una nueva funda para nuestros casos inalámbricos.

Lo que debes hacer es decorar la caja a gusto con ayuda de una pintura acrílica para que el color que más te guste sea el protagonista o, si eres buena con las manualidades, puedes incluso animarte a hacer dibujos en la cajita. Después debes dejar que se seque y listo ya tienes una nueva funda.