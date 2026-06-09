Durante la jornada de hoy martes 9 de junio, expertos en astrología comparten cuáles son los números mágicos que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco.

Hoy la energía vibra bajo una profunda expansión de las emociones, se trata de un día para agradecer, sanar el corazón y mantener la mente abierta a posibles milagros financieros.

Los números de la suerte de tu signo hoy martes 9 de junio

Aries

El Universo les proporcionará caminos en donde solían ver solo obstáculos. Deben reconocer su energía imparable y resolver todos sus asuntos laborales.

Números de la suerte: 44, 10 y 51.

Tauro

Deja a un lado el orgullo en tus relaciones, podrías abrir puertas inesperadas con encuentros o conversaciones.

Números de la suerte: 23, 88 y 60.

Géminis

Te espera una lluvia de abundancia finaqnciera y ventajas en diferentes inversiones.

Números de la suerte: 17, 36 y 89.

Cáncer

Disfrutas de una protección divina única al tener a Venus y Júpiter en tu signo. Podrás resolver problemas con éxito.

Números de la suerte: 31, 11 y 91.

Estos números traerán buena suerte a los signos del zodíaco, según expertos|ANN HANNES

Leo

Lograrás acuerdos en compromisos que estaban trabados, solo debes tomar decisiones con calma.

Números de la suerte: 09, 76 y 11.

Virgo

Te esperan éxitos inesperados en el trabajo por todo tu esfuerzo previo.

Números de la suerte: 18, 06 y 79.

Libra

Si tu vida sentimental pasa por una situación confusa, podrás hablar claro.

Números de la suerte: 10, 08 y 71.

Escorpio

Se acercan momentos definitivos y profundos en tu plano del amor.

Números de la suerte: 45, 67 y 09.

Los signos del zodíaco que podrían ganar la lotería con sus números mágicos|Pexels: Quyn Phạm

Sagitario

Debes aprender a dejar de ser tan exagerado y exigente. Además, recibirás el apoyo de una persona muy apegada a ti, aprende a aceptar ayuda.

Números de la suerte: 21, 66 y 79.

Capricornio

Es momento de dejarte guiar por tu intuición de manera plena, comparte tus pensamientos con personas de confianza.

Números de la suerte: 00, 46 y 75.

Acuario

Aprovecha el día para planificar proyectos del hogar, reparaciones o compras importantes.

Números de la suerte: 33, 44 y 76.

Piscis

Podrás ver expectativas alentadoras en metas que antes parecían inalcanzables.

Números de la suerte: 34, 76 y 09.

