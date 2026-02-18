Esto trae la conjunción de Saturno y Neptuno para cada signo en lo que resta de 2026

El 20 de febrero de 2026 se configura una de las alineaciones más relevantes de la década: la conjunción entre Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries. Este punto en dicho signo del zodiaco simboliza el inicio absoluto, el nacimiento de un ciclo completamente nuevo y una energía de fuerte impacto tanto a nivel personal como colectivo.

No se trata de un tránsito menor, sino del comienzo de una etapa histórica que marca un antes y un después. En astrología, Saturno representa la realidad, la estructura y el compromiso, mientras que Neptuno encarna los sueños, la fe y la dimensión espiritual.

La unión de estos planetas en el grado 0 de Aries (signo del inicio, la acción y la identidad) señala una nueva era donde se fusionan ideales con responsabilidad. De esta manera, todas las personas están invitadas a redefinir su camino, su propósito y su forma de construir el futuro.

Saturno y Neptuno en Aries: predicciones para cada signo del zodiaco en 2026

Aries : vive el cambio más potente del zodiaco. La conjunción en su signo marca un renacimiento personal. Esto trae consigo nueva identidad, nuevo propósito y una etapa de liderazgo consciente. Se inicia una vida completamente distinta.

: vive el cambio más potente del zodiaco. La conjunción en su signo marca un renacimiento personal. Esto trae consigo nueva identidad, nuevo propósito y una etapa de liderazgo consciente. Se inicia una vida completamente distinta. Tauro : atraviesa una transformación interna profunda. Deberá soltar miedos, dependencias y viejas creencias para conectar con una espiritualidad más auténtica y liberadora.

: atraviesa una transformación interna profunda. Deberá soltar miedos, dependencias y viejas creencias para conectar con una espiritualidad más auténtica y liberadora. Géminis : inicia una nueva etapa social y colectiva. Cambian amistades, proyectos y objetivos, alineándose con personas y causas que tengan un sentido real.

: inicia una nueva etapa social y colectiva. Cambian amistades, proyectos y objetivos, alineándose con personas y causas que tengan un sentido real. Cáncer : enfrenta una redefinición total de su vocación. Puede cambiar de rumbo profesional o asumir un rol social más alineado con su esencia.

: enfrenta una redefinición total de su vocación. Puede cambiar de rumbo profesional o asumir un rol social más alineado con su esencia. Leo : se abre a una expansión de conciencia. Inicia un ciclo de crecimiento espiritual, estudios, viajes o cambios de visión que transforman su manera de vivir.

: se abre a una expansión de conciencia. Inicia un ciclo de crecimiento espiritual, estudios, viajes o cambios de visión que transforman su manera de vivir. Virgo : vive una purificación emocional. Cierra vínculos kármicos, sana heridas profundas y se libera de patrones afectivos que ya no le sirven.

: vive una purificación emocional. Cierra vínculos kármicos, sana heridas profundas y se libera de patrones afectivos que ya no le sirven. Libra : comienza una nueva era en relaciones. Se activan decisiones definitivas sobre pareja, sociedades y compromisos a largo plazo.

: comienza una nueva era en relaciones. Se activan decisiones definitivas sobre pareja, sociedades y compromisos a largo plazo. Escorpio : atraviesa una reestructuración total de su estilo de vida. Cambia hábitos, rutinas y prioridades, con fuerte impacto en su bienestar.

: atraviesa una reestructuración total de su estilo de vida. Cambia hábitos, rutinas y prioridades, con fuerte impacto en su bienestar. Sagitario : vive un renacer creativo y emocional. Inicia una etapa de disfrute, amor auténtico y expresión personal sin máscaras.

: vive un renacer creativo y emocional. Inicia una etapa de disfrute, amor auténtico y expresión personal sin máscaras. Capricornio : sana la historia familiar y emocional. Se redefine su concepto de hogar, raíces y estabilidad interna.

: sana la historia familiar y emocional. Se redefine su concepto de hogar, raíces y estabilidad interna. Acuario : cambia su forma de pensar, comunicar y decidir. Inicia una etapa de claridad mental, madurez emocional y nuevos proyectos.

: cambia su forma de pensar, comunicar y decidir. Inicia una etapa de claridad mental, madurez emocional y nuevos proyectos. Piscis: cierra un ciclo de confusión y comienza a materializar sueños. La nueva era le pide estructura, enfoque y compromiso con su verdadero propósito.

El significado astrológico y energético de la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries en 2026

A nivel energético, la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries representa el nacimiento de una nueva conciencia colectiva. Es una energía de inicio absoluto, donde se cierran ciclos antiguos y se activa un campo vibratorio completamente nuevo para la humanidad.

Este tránsito simboliza la unión entre lo espiritual y lo material, entre el ideal y la acción concreta. La energía disponible impulsa a transformar sueños en realidades, a construir proyectos con sentido profundo y a asumir la responsabilidad de crear una vida alineada con el propósito del alma.