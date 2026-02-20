Esta es la sorpresa que traerá la Luna en Tauro para cada signo del sábado 21 al lunes 23 de febrero

La Luna en Tauro se posiciona como una de las influencias más estables y reconfortantes del cielo astrológico durante el fin de semana del 21 al 23 de febrero de 2026. Este tránsito lunar que comienza el sábado por la noche y se extiende hasta la madrugada del martes 24, invita a cada signo del zodiaco a bajar el ritmo y conectar con la simpleza.

Al Extremo | Programa 19 de febrero del 2026

En astrología, la Luna rige las emociones y el mundo interno, mientras que Tauro representa la estabilidad, los sentidos, el disfrute y el valor personal. Cuando ambos se combinan, se activa una energía que potencia pequeñas sorpresas que traen tranquilidad, bienestar y claridad emocional a las personas.

Luna Creciente en Tauro: predicciones para cada signo del 21 al 23 de febrero

Aries : recibe una sorpresa vinculada a lo económico o material. Puede concretar un ingreso, resolver un tema pendiente o encontrar una oportunidad que le dé mayor seguridad.

: recibe una sorpresa vinculada a lo económico o material. Puede concretar un ingreso, resolver un tema pendiente o encontrar una oportunidad que le dé mayor seguridad. Tauro : con la Luna en su signo, vive un momento de renovación emocional. La sorpresa llega en forma de claridad interna, bienestar y decisiones que lo benefician a largo plazo.

: con la Luna en su signo, vive un momento de renovación emocional. La sorpresa llega en forma de claridad interna, bienestar y decisiones que lo benefician a largo plazo. Géminis : atraviesa una revelación interna. Puede descubrir algo importante sobre sí mismo o cerrar un ciclo emocional que le traiga paz.

: atraviesa una revelación interna. Puede descubrir algo importante sobre sí mismo o cerrar un ciclo emocional que le traiga paz. Cáncer : recibe una sorpresa en su vida social. Aparece una propuesta, encuentro o conexión que le devuelve entusiasmo y sentido de pertenencia.

: recibe una sorpresa en su vida social. Aparece una propuesta, encuentro o conexión que le devuelve entusiasmo y sentido de pertenencia. Leo : vive un avance en su vida profesional. Puede recibir reconocimiento, noticias positivas o una oportunidad que lo acerque a sus objetivos.

: vive un avance en su vida profesional. Puede recibir reconocimiento, noticias positivas o una oportunidad que lo acerque a sus objetivos. Virgo : se abre a una sorpresa relacionada con viajes, estudios o aprendizajes. Algo nuevo amplía su visión y lo impulsa a salir de la rutina.

: se abre a una sorpresa relacionada con viajes, estudios o aprendizajes. Algo nuevo amplía su visión y lo impulsa a salir de la rutina. Libra: atraviesa una transformación emocional positiva. La sorpresa puede llegar a través de un vínculo profundo o una resolución interna liberadora.

Escorpio : recibe noticias importantes en relaciones. Puede haber definiciones, propuestas o avances en vínculos clave.

: recibe noticias importantes en relaciones. Puede haber definiciones, propuestas o avances en vínculos clave. Sagitario : encuentra mejoras en su rutina o bienestar. La sorpresa está en pequeños cambios que generan equilibrio y orden en su vida diaria.

: encuentra mejoras en su rutina o bienestar. La sorpresa está en pequeños cambios que generan equilibrio y orden en su vida diaria. Capricornio : vive una sorpresa en el plano afectivo. Se activan momentos de disfrute, creatividad o encuentros que le devuelven alegría.

: vive una sorpresa en el plano afectivo. Se activan momentos de disfrute, creatividad o encuentros que le devuelven alegría. Acuario : atraviesa cambios en el hogar o la familia. Puede reorganizar su espacio o resolver situaciones que le brindan mayor estabilidad.

: atraviesa cambios en el hogar o la familia. Puede reorganizar su espacio o resolver situaciones que le brindan mayor estabilidad. Piscis: recibe una sorpresa en la comunicación. Conversaciones importantes, noticias o acuerdos traen claridad y alivio.

¿Qué significa a nivel energético la Luna Creciente en Tauro en febrero de 2026?

A nivel energético, la Luna Creciente en Tauro activa una vibración de construcción, estabilidad y crecimiento sostenido. Es una fase que impulsa a materializar intenciones, avanzar con paciencia y consolidar proyectos que requieren tiempo y constancia.

La energía disponible favorece el disfrute de lo simple, la conexión con el cuerpo y la búsqueda de seguridad emocional y material. Este tránsito invita a confiar en los procesos lentos pero firmes, a valorar lo que se tiene y a construir bases sólidas que permitan un crecimiento duradero y equilibrado.