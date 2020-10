Aquí algunas razones por las que quizá no eres afortunado en el amor de acuerdo con tu signo del zodiaco.

Para entender las razones por las que quizá no eres afortunado en el amor es importante que inspecciones en las características de tu signo del zodiaco, ya que ellas pueden ser las propias causas que te alejan de ese sentimiento universal.

Si bien sabemos que la búsqueda del amor es complicada, mucho más lo es cuando no tenemos conciencia de nuestros propios alcances como personas y caemos en conductas que ahuyentan a la persona indicada para vivir en romance.

Te puede interesar:

Conoce los rituales para las lunas de octubre en sus casas del signo zodiacal para lo que resta del mes.

Por ello, aquí te compartimos algunas razones por las que no eres afortunado en el amor, de acuerdo con tu signo del zodiaco. ¡Toma nota!



Aries

Para las personas de este signo se les puede escapar el amor debido a que son muy impacientes y desean pasar de inmediato de las citas al romance, lo que a veces ahuyenta a las personas. Lo mejor será que aprendan a disfrutar el proceso, ser pacientes y no vivir con presiones.



Tauro

Los Tauro son personas muy testarudas, por lo que están acostumbradas a ver las cosas solo desde su propio punto de vista, lo que a la larga puede acabar con una relación, ya que está se debe basar en un acuerdo mutuo y no en la voluntad de solo uno. Deja a un lado esa terquedad y rigidez con la que te manejas y verás que el amor estará siempre a tu lado.



Géminis

Si eres Géminis, una de las razones por las que no eres afortunado en el amor es porque te la pasas siempre buscando a la mejor candidata o candidato, cayendo en un juego de indecisión que te lleva a romper lo que llevas construido bajo la creencia que más adelante te espera algo mejor. Disfruta tu soledad y lo que tienes en tu vida, así podrás encontrarte de lleno con el amor.



Cáncer

Si no eres afortunado en el amor siendo un Cáncer, es porque la inseguridad reina tu vida y tienes la idea de que este sentimiento no es para ti, con lo que inconscientemente te alejas o ahuyentas a las personas que pudieran hacerte caer enamorada o enamorado. Recuerda que nadie es perfecto y que el amor es para todos sin importar nuestros defectos.



Leo

Te da miedo de que te rompan el corazón, por lo que te manejas con mucha cautela en cuestiones del amor y terminas siendo muy exigente con las personas que pudieran ser tu pareja esperando la perfección en ella. Deja estas creencias y toma en cuenta que todos somos imperfectos, pero aún así muchos saben amar y dar lo mejor por la persona amada. Confía más.



Virgo

Los Virgo se la pasan buscando esos ‘detalles’ que no se pueden tolerar para tener un ‘pero’ y así alejarse de las personas, sin que en realidad sea una razón suficiente para no aventurarse al amor con alguien. Aprende a lidiar con los hábitos de los demás que quizá no te gustan mucho, así podrás tener más fortuna en el amor.



Libra

Quizá no eres afortunado en el amor porque el miedo a que te lastimen es mayor a tus ganar de dejarte seducir por las mieles del amor, por lo que prefieres ‘protegerte’ ahuyentando a esas personas con potencial de pareja. Suelta un poco tu miedo y date una oportunidad de conocer a las personas, verás que no todas te van a romper el corazón.



Escorpio

Las personas Escorpio pecan de tener una barrera grande para el amor, ya que no confían en casi nadie y pisan con mucho cuidado en cuestiones de romance. Esa prevención extrema para evitar que te lastimen terminan por alejarte del amor. Confía más y permite que la gente te demuestre sus intenciones.



Sagitario

Los Sagitarios son un poco idealistas y buscan a la pareja perfecta por lo que viven con la creencia de que nunca encontrarán a la persona ideal para compartir su vida. Esa necesidad de ´perfección en la gente te lleva a vivir en la decepción y, por tanto, te alejada de quien pudo haber sido la mejor pareja. No busques perfección, busca cariño, confianza y comprensión.



Capricornio

Muy probablemente no eres afortunado en el amor porque vives con la agenda ocupada, le das más tiempo al trabajo y otras cosas que al amor. Recuerda que el amor para que florezca requiere de dedicación y tiempo. Abre más tu agenda y veras que sí tienes espacio para el amor, solo es cuestión de querer.



Acuario

Tienes miedo a enamorarte y por eso ahuyentas a tus parejas y te saboteas en el amor. Deja de creer que enamorarte es un estado de vulnerabilidad y aprende a disfrutar de este sentimiento.

También te puede interesar:

Números del amor: ¿Cómo es tu relación, según la numerología? Descubre si eres compatible con tu media naranja.



Piscis

Fantaseas un poco sobre el concepto del amor, deja de creer que solo se trata de sentir mariposas y entiende que requiere de mucha entrega y dedicación de ambas partes para que el amor perdure. Recuerda que para ser amado también hay que amar.