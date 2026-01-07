Exatlón México: Eliminó a 2 leyendas Rojas en esta novena temporada, es el peor rendimiento del reality show y ahora va por Emilio Rodríguez

La novena temporada de Exatlón México vive su semana 15 de competencia, y con la llegada de 2 refuerzos Rojos, muchos pensarían que esto podría ser un problema para los Azules, pero no es así; de hecho, existe un novato Celestes, el cual tiene el peor rendimiento de la presente edición y que ahora va por Emilio Rodríguez.

¿Quién es el novato con peor rendimiento de Exatlón México que ahora va por Emilio Rodríguez?

El atleta Azul que es el peor rendimiento de la novena temporada de Exatlón México , es José Ochoa, mejor conocido como Joe de la Selva. El tapatío se impuso en la primera carrera que tuvo ante Spartacus en el Duelo de los Enigmas, fue aquí donde el participante Celeste se impuso y gritó: “Llegan y llegan refuerzos Rojos, pero aquí estoy yo, JOE DE LA SELVA”.

¿Quiénes son las 2 leyendas Rojas que José Ochoa en la novena temporada de Exatlón México?

Mau Wow fue una de las leyendas Rojas que estuvo en la novena temporada del reality show, sin embargo, se encontró de frente a un novato que, aunque no es efectivo en los circuitos regulares, cuando son los Duelos de Eliminación, Joe se transforma, en una fiera y fue en la semana 5 cuando el novato sacó del camino a este referente de los Escarlatas.

La segunda leyenda Escarlata que eliminó José Ochoa fue Heber Gallegos, Thunder fue a la Pugna Máxima, pero a pesar de ser una leyenda de Exatlón México, el corredor no pudo contra el tapatío, quien sólo perdió una carrera ante el icono del reality show, quien se fue luego de ingresar al programa para ocupar el sitio de Aristeo Cázares.

¿Por qué José Ochoa es el peor rendimiento de la novena temporada?

José de la Selva es el último en la tabla de rendimiento de la presente campaña; el tapatío apenas suma un 22.89% de efectividad, el cual es producto de sus 83 carreras, de las cuales ha perdido 64 y ganado únicamente 19; sin embargo, esto no quita que, a la hora de correr en las Pugnas Máximas se vuelva uno de los más efectivos, tal y como ha pasado cuando sacó a Heber Gallegos y a Mau Wow.

