Horóscopo semanal del 12 al 18 de junio con Padme Vidente

Aries: Todo va bien en el trabajo, no olvides seguir con esa tenacidad. Pronto llega un dinero que te dará más estabilidad.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 567.

Tauro: ¿Estás pensando en viajar? Quizá no sea el mejor momento, es preferente que analices tus ingresos, viene una pérdida económica importante, debes tener algo ahorrado.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 997.

Géminis: No seas tan aferrado, quieres siempre tener la razón, ser así te podría traer problemas fuertes. Nuca sabes cuando puedes necesitar la ayuda de alguien, sé más razonable.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 005.

Cáncer: El amor es un terreno sencillo para ti, no temas quedar solo, alguien importante llega a tu vida y sabrás reconocerlo.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 267.

Leo: Hay cierto desequilibrio, sin embargo, estás cerca de llegar al éxito en este nuevo capítulo de tu vida.

Color de la semana: Dorado.

Número de la suerte: 442.

Virgo: Cierta amiastad tuya tiene algo que contarte. Busca la oportunidad de crecer en el ámbito laboral. Sé más consciente de tus responsabilidades.

Color de la semana: Gris.

Número de la suerte: 551.

Libra: Tu trabajo es una gran oportunidad, no es buen momento para dejarlo, es hora de ver hacia el futuro, tienes mucho potencial y es tiempo de que lo demuestres ahí y ahora.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 367.

Escorpio: No has olvidado a esa persona y no te das otras oportunidades por esperarla, eso no está bien, es tiempo de que hagas tu vida, eres fuerte y suficiente.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 456.

Sagitario: No permitas que quienes no te conocen, te critiquen a su antojo, pronto serás elogiado por algo importante que lograrás. Todos se darán cuenta de que estaban equivocados contigo.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 776.

Capricornio: Es buena la soledad en estos momentos, busca tu paz y encuentra esa música, ese lugar, esas personas que te ayuden a crecer emocionalmente.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 998.

Acuario: Ya nada será igual que antes, cerraste esa puerta y ahora tienes un nuevo camino por recorrer, estará lleno de éxitos, tal cual resurgirás de las cenizas, si estabas destrozado por el pasado, eso ya quedó atrás, tienes todo pra brillar y así será.

Color de la semana: Azul.

Número de la suerte: 332.

Piscis: Eres una persona muy valerosa; buen hijo, buen hermano, amigo y pareja. Todos te tienen confianza y eres alguien verdaderamente honesto. ¡Nunca cambies! Todos estarán pidiendo tu consejo.

Color de la semana: Plata.

Número de la suerte: 778.