Los 5 signos más afectados del 26 de febrero al 2 de marzo por la cuadratura entre Marte y Urano

Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2026, el cielo astrológico se tensa con una de las configuraciones más desafiantes del momento: la cuadratura entre Marte en Acuario y Urano en Tauro. Esta relación de aspecto de 90 grados, conocido por su carácter disruptivo, genera un clima de cambios inesperados e impulsividad para todos los signos del zodiaco.

Según la astrología, ambos planetas se encuentran transitando los últimos grados de sus casas zodiacales, lo que intensifica su impacto y marca un cierre de ciclo cargado de energía acumulada. En este contexto, algunos signos sentirán con mayor fuerza esta influencia, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y control.

Los 5 signos más afectados por la cuadratura Marte-Urano en febrero-marzo 2026

Tauro : como signo donde se encuentra Urano, experimenta sacudidas en su estabilidad. Cambios imprevistos pueden alterar su rutina o su seguridad material, obligándolo a salir de su zona de confort.

: como signo donde se encuentra Urano, experimenta sacudidas en su estabilidad. Cambios imprevistos pueden alterar su rutina o su seguridad material, obligándolo a salir de su zona de confort. Leo : siente la tensión en sus vínculos y decisiones importantes. Puede haber confrontaciones o situaciones que lo desafíen a ceder el control y adaptarse.

: siente la tensión en sus vínculos y decisiones importantes. Puede haber confrontaciones o situaciones que lo desafíen a ceder el control y adaptarse. Escorpio : enfrenta conflictos internos y externos que lo llevan a replantear su forma de manejar el poder y las emociones intensas.

: enfrenta conflictos internos y externos que lo llevan a replantear su forma de manejar el poder y las emociones intensas. Acuario: con Marte en su signo, la energía se vuelve explosiva. Puede actuar de forma impulsiva o verse envuelto en situaciones que requieren respuestas rápidas y firmes.

con Marte en su signo, la energía se vuelve explosiva. Puede actuar de forma impulsiva o verse envuelto en situaciones que requieren respuestas rápidas y firmes. Capricornio: aunque de forma más indirecta, se ve afectado en su estructura y planes a largo plazo. Deberá reorganizar prioridades frente a cambios inesperados.

Cuadratura Marte en Acuario y Urano en Tauro: qué significa esta tensión y cuál es su energía disponible

En astrología, una cuadratura representa un aspecto de fricción que impulsa el cambio, pero llevando consigo el conflicto o la incomodidad. En este caso, Marte (planeta de la acción, la iniciativa y la reacción) se enfrenta a Urano (asociado con lo inesperado, la ruptura y la innovación). El resultado es una energía impredecible, acelerada y desafiante.

La energía disponible durante este tránsito invita a romper con viejas estructuras, pero no sin antes atravesar momentos de tensión. Al darse en Acuario y Tauro, el conflicto se da entre el deseo de cambio y la necesidad de estabilidad. Este aspecto puede generar decisiones impulsivas, cambios abruptos o revelaciones inesperadas. Pero también abre la puerta a liberarse de aquello que ya no tiene lugar en la vida.