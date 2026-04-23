Los signos premiados por el universo del 23 al 26 de abril por el tránsito de la Luna en Leo

Entre la noche del jueves 23 y la madrugada del domingo 26 de abril de 2026, la Luna en Leo toma protagonismo del clima astrológico y eleva la energía con un tono creativo, expresivo y magnético para todos los signos del zodiaco. Este tránsito lunar invita a mostrarse, brillar y conectar con el deseo de reconocimiento y disfrute.

Según la astrología, Leo (signo de fuego regido por el Sol) potencia la confianza, la creatividad y la necesidad de expresarse sin filtros. Por eso este tránsito lunar favorece un impulso especial, como si el universo premiara a algunas personas con oportunidades, buenas noticias o momentos de protagonismo.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más favorecidos por el tránsito de la Luna en Leo en abril 2026?

Aries : impulso y motivación renovada. Una oportunidad te permite destacarte y avanzar con seguridad.

: impulso y motivación renovada. Una oportunidad te permite destacarte y avanzar con seguridad. Géminis : buenas noticias a través de la comunicación. Una propuesta o mensaje puede abrirte puertas.

: buenas noticias a través de la comunicación. Una propuesta o mensaje puede abrirte puertas. Leo : la Luna en tu signo potencia tu brillo personal. Reconocimiento, magnetismo y situaciones favorables.

: la Luna en tu signo potencia tu brillo personal. Reconocimiento, magnetismo y situaciones favorables. Libra : crecimiento en vínculos y proyectos grupales. Una conexión puede resultar clave.

: crecimiento en vínculos y proyectos grupales. Una conexión puede resultar clave. Sagitario : expansión y nuevas oportunidades. Algo inesperado te invita a salir de la rutina.

: expansión y nuevas oportunidades. Algo inesperado te invita a salir de la rutina. Acuario: movimientos positivos en relaciones. Un vínculo puede fortalecerse o traer beneficios.

Luna en Leo: ¿Cuál es la energía disponible de este tránsito lunar en abril 2026?

El tránsito de la Luna en Leo, activo desde la noche del 23 de abril hasta la madrugada del 26, aporta una energía vibrante, creativa y orientada a la expresión personal. La casa leonina está asociada con el brillo, la identidad y la necesidad de reconocimiento.

Durante estos días, la energía disponible favorece el liderazgo, la creatividad, el disfrute y la capacidad de mostrarse sin miedo. Es un momento ideal para tomar iniciativas, compartir talentos y avanzar en proyectos que requieran visibilidad.

También se potencia la confianza y la seguridad personal, lo que permite actuar con mayor determinación. Sin embargo, esta energía puede intensificar el ego o la necesidad de validación, por lo que el desafío será equilibrar la autoexpresión con la escucha hacia los demás.

En términos generales, la Luna en Leo ofrece una oportunidad para brillar, disfrutar y reconectar con el propio deseo. Aquellos que se animen a ocupar su lugar podrán recibir recompensas inesperadas en distintos ámbitos de su vida.