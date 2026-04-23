Tránsito de Venus en Géminis: predicciones para cada signo del 24 de abril al 18 de mayo

El 24 de abril de 2026, Venus ingresa en Géminis y da inicio a un período marcado por la curiosidad y el movimiento en el plano afectivo y vincular. Este tránsito se extenderá hasta el 18 de mayo y propone una nueva forma de relacionarse para cada signo del zodiaco, donde la comunicación, el intercambio y la apertura mental serán protagonistas.

En astrología, Venus representa el amor, los valores, el dinero y el disfrute. Al transitar por Géminis (un signo de aire regido por Mercurio), su energía se vuelve más dinámica, versátil y cambiante. Durante estas semanas, algunos signos se verán especialmente favorecidos, recibiendo oportunidades, conexiones valiosas y avances concretos.

Astrología: ¿Qué le depara a cada signo con Venus en Géminis del 24 de abril al 18 de mayo?

Aries : este tránsito activa tu comunicación y te impulsa a tomar la iniciativa en conversaciones importantes. Pueden surgir propuestas laborales o personales que te entusiasmen. En lo afectivo, se abre un período de mayor espontaneidad y conexión desde lo mental.

: este tránsito activa tu comunicación y te impulsa a tomar la iniciativa en conversaciones importantes. Pueden surgir propuestas laborales o personales que te entusiasmen. En lo afectivo, se abre un período de mayor espontaneidad y conexión desde lo mental. Tauro : Venus deja tu signo, pero no sin antes activar temas económicos. Durante estas semanas, podrás ordenar tus finanzas, generar nuevos ingresos o valorar mejor tus recursos. En vínculos, buscas mayor claridad.

: Venus deja tu signo, pero no sin antes activar temas económicos. Durante estas semanas, podrás ordenar tus finanzas, generar nuevos ingresos o valorar mejor tus recursos. En vínculos, buscas mayor claridad. Géminis : con Venus en tu signo, aumenta tu magnetismo y capacidad de atraer oportunidades. Es un momento ideal para renovarte, iniciar relaciones o impulsar proyectos personales con éxito.

: con Venus en tu signo, aumenta tu magnetismo y capacidad de atraer oportunidades. Es un momento ideal para renovarte, iniciar relaciones o impulsar proyectos personales con éxito. Cáncer : etapa de introspección emocional. Podrías revisar vínculos del pasado o conectar con necesidades más profundas. Es un buen momento para sanar y cerrar ciclos.

: etapa de introspección emocional. Podrías revisar vínculos del pasado o conectar con necesidades más profundas. Es un buen momento para sanar y cerrar ciclos. Leo : se activan amistades, redes y proyectos grupales. Puedes conocer personas clave o recibir apoyo para avanzar en objetivos importantes. En lo afectivo, mayor apertura.

: se activan amistades, redes y proyectos grupales. Puedes conocer personas clave o recibir apoyo para avanzar en objetivos importantes. En lo afectivo, mayor apertura. Virgo : avances en lo profesional. Tu imagen mejora y podrías recibir reconocimiento o propuestas interesantes. En lo personal, se equilibran responsabilidades y deseos.

: avances en lo profesional. Tu imagen mejora y podrías recibir reconocimiento o propuestas interesantes. En lo personal, se equilibran responsabilidades y deseos. Libra: uno de los signos más beneficiados. Se abren oportunidades para viajar, estudiar o expandirte. En el amor, mayor armonía y conexión desde el diálogo.

uno de los signos más beneficiados. Se abren oportunidades para viajar, estudiar o expandirte. En el amor, mayor armonía y conexión desde el diálogo. Escorpio : transformación en vínculos y economía compartida. Podrías tomar decisiones importantes que te lleven a mayor estabilidad. Etapa de profundidad emocional.

: transformación en vínculos y economía compartida. Podrías tomar decisiones importantes que te lleven a mayor estabilidad. Etapa de profundidad emocional. Sagitario : foco en relaciones. Venus activa acuerdos, asociaciones y vínculos afectivos. Pueden surgir oportunidades importantes a través de otras personas.

: foco en relaciones. Venus activa acuerdos, asociaciones y vínculos afectivos. Pueden surgir oportunidades importantes a través de otras personas. Capricornio : mejoras en la rutina y el trabajo. Encuentras nuevas formas de organizarte y generar bienestar en lo cotidiano. Buen momento para cuidar hábitos.

: mejoras en la rutina y el trabajo. Encuentras nuevas formas de organizarte y generar bienestar en lo cotidiano. Buen momento para cuidar hábitos. Acuario : creatividad, disfrute y romances. Se activa tu lado más expresivo y lúdico. También es un buen período para proyectos personales.

: creatividad, disfrute y romances. Se activa tu lado más expresivo y lúdico. También es un buen período para proyectos personales. Piscis: cambios en el hogar o la vida familiar. Puedes tomar decisiones importantes que te acerquen a mayor estabilidad emocional. Necesidad de seguridad y contención.

Venus en Géminis: ¿Cuál es la energía disponible de este tránsito venusino de abril y mayo de 2026?

El tránsito de Venus en Géminis del 24 de abril al 18 de mayo de 2026 trae una energía marcada por la curiosidad, la comunicación y la adaptabilidad. A diferencia de su paso por Tauro, donde buscaba estabilidad y permanencia, aquí la energía invita a explorar, intercambiar y abrirse a nuevas experiencias.

La energía disponible favorece los vínculos basados en el diálogo, el aprendizaje compartido y la conexión mental. Es un momento ideal para conversar, negociar, expresar ideas y generar contactos que pueden resultar clave a futuro.

También se estimula la creatividad, la escritura, los medios de comunicación y todo lo relacionado con el intercambio de información. En el plano afectivo, predomina la necesidad de libertad, variedad y estímulo intelectual.

Este tránsito puede traer múltiples oportunidades, pero también cierta dispersión. El desafío estará en elegir con claridad hacia dónde dirigir la energía y no perderse en la sobreestimulación. En términos generales, Venus en Géminis propone un cambio de enfoque: menos apego y más movimiento, menos estructura y más apertura.