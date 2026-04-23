Tránsito de Venus en Géminis: predicciones para cada signo del 24 de abril al 18 de mayo
Venus ingresará en Géminis y promete inaugurar un periodo explosivo en materia emocional. Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco del 24 de abril al 18 de mayo.
El 24 de abril de 2026, Venus ingresa en Géminis y da inicio a un período marcado por la curiosidad y el movimiento en el plano afectivo y vincular. Este tránsito se extenderá hasta el 18 de mayo y propone una nueva forma de relacionarse para cada signo del zodiaco, donde la comunicación, el intercambio y la apertura mental serán protagonistas.
En astrología, Venus representa el amor, los valores, el dinero y el disfrute. Al transitar por Géminis (un signo de aire regido por Mercurio), su energía se vuelve más dinámica, versátil y cambiante. Durante estas semanas, algunos signos se verán especialmente favorecidos, recibiendo oportunidades, conexiones valiosas y avances concretos.
Astrología: ¿Qué le depara a cada signo con Venus en Géminis del 24 de abril al 18 de mayo?
- Aries: este tránsito activa tu comunicación y te impulsa a tomar la iniciativa en conversaciones importantes. Pueden surgir propuestas laborales o personales que te entusiasmen. En lo afectivo, se abre un período de mayor espontaneidad y conexión desde lo mental.
- Tauro: Venus deja tu signo, pero no sin antes activar temas económicos. Durante estas semanas, podrás ordenar tus finanzas, generar nuevos ingresos o valorar mejor tus recursos. En vínculos, buscas mayor claridad.
- Géminis: con Venus en tu signo, aumenta tu magnetismo y capacidad de atraer oportunidades. Es un momento ideal para renovarte, iniciar relaciones o impulsar proyectos personales con éxito.
- Cáncer: etapa de introspección emocional. Podrías revisar vínculos del pasado o conectar con necesidades más profundas. Es un buen momento para sanar y cerrar ciclos.
- Leo: se activan amistades, redes y proyectos grupales. Puedes conocer personas clave o recibir apoyo para avanzar en objetivos importantes. En lo afectivo, mayor apertura.
- Virgo: avances en lo profesional. Tu imagen mejora y podrías recibir reconocimiento o propuestas interesantes. En lo personal, se equilibran responsabilidades y deseos.
- Libra: uno de los signos más beneficiados. Se abren oportunidades para viajar, estudiar o expandirte. En el amor, mayor armonía y conexión desde el diálogo.
- Escorpio: transformación en vínculos y economía compartida. Podrías tomar decisiones importantes que te lleven a mayor estabilidad. Etapa de profundidad emocional.
- Sagitario: foco en relaciones. Venus activa acuerdos, asociaciones y vínculos afectivos. Pueden surgir oportunidades importantes a través de otras personas.
- Capricornio: mejoras en la rutina y el trabajo. Encuentras nuevas formas de organizarte y generar bienestar en lo cotidiano. Buen momento para cuidar hábitos.
- Acuario: creatividad, disfrute y romances. Se activa tu lado más expresivo y lúdico. También es un buen período para proyectos personales.
- Piscis: cambios en el hogar o la vida familiar. Puedes tomar decisiones importantes que te acerquen a mayor estabilidad emocional. Necesidad de seguridad y contención.
Venus en Géminis: ¿Cuál es la energía disponible de este tránsito venusino de abril y mayo de 2026?
El tránsito de Venus en Géminis del 24 de abril al 18 de mayo de 2026 trae una energía marcada por la curiosidad, la comunicación y la adaptabilidad. A diferencia de su paso por Tauro, donde buscaba estabilidad y permanencia, aquí la energía invita a explorar, intercambiar y abrirse a nuevas experiencias.
La energía disponible favorece los vínculos basados en el diálogo, el aprendizaje compartido y la conexión mental. Es un momento ideal para conversar, negociar, expresar ideas y generar contactos que pueden resultar clave a futuro.
También se estimula la creatividad, la escritura, los medios de comunicación y todo lo relacionado con el intercambio de información. En el plano afectivo, predomina la necesidad de libertad, variedad y estímulo intelectual.
Este tránsito puede traer múltiples oportunidades, pero también cierta dispersión. El desafío estará en elegir con claridad hacia dónde dirigir la energía y no perderse en la sobreestimulación. En términos generales, Venus en Géminis propone un cambio de enfoque: menos apego y más movimiento, menos estructura y más apertura.