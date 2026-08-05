¿Quién es el eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas de HOY, 5 de agosto?

Los ánimos en Survivor México La Reliquia en Llamas estarán al máximo en la emisión de este miércoles 05 de agosto , pues "Warrior" apagará la antorcha de un sobreviviente que se unirá a la lista de eliminados junto con Azalia, Erick Castro y Bobby Larios... ¿quién será?

Survivor México La Reliquia En Llamas | Programa Completo 26 de julio

¿Quién es el eliminado de Survivor México de HOY, 5 de agosto?

Ayer las dos tribus celebraron una edición más del Concejo Tribal en donde la votación de los sobrevivientes fue más que contundente: enviaron a Rey Grupero a la zona de Sentenciados y esto lo obligará a disputar el Juego de Extinción... ¿se convertirá en el eliminado de hoy?

Mientras las especulaciones y los chismecitos cobran más fuerza en redes sociales con el paso de las horas, Jaguares y Halcones se preparan tanto física como mentalmente para los retos de "Warrior" que seguramente estarán súper intensos... ¡nadie quiere salir eliminado, aunque esto será inevitable!

En el tema de los Collares de Inmunidad Individuales, tanto Javi de Halcones como Tzasna de Jaguares obtuvieron este beneficio luego de cumplir con unas pruebas que los pusieron al borde del estrés y el agotamiento, así que de momento ambos sobrevivientes están a salvo... ¿qué ocurrirá?

Mientras Rey Grupero -que juega con Jaguares- se convirtió en Sentenciado, Halcones se anotó una victoria bastante favorecedora en el Juego por la Recompensa, lo que le permitió obtener... ¡el Tótem de Inmunidad Grupal! así como croissants y café que seguramente les dieron mucha energía.

¿Cuál será la antorcha que "Warrior" apagará este miércoles en medio de la incertidumbre de ambas tribus? ¡Los nervios, estrategias, conflictos y traiciones están a full, por lo que no puedes perderte el programa de hoy!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: