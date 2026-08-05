Carl Rogers, psicólogo estadounidense: “Cuando miro al mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista”

La psicología es una ciencia multiparadigmática por lo que su objeto de estudio se define en relación con las teorías que se asumen como centrales en la formación de profesionales en este campo, señala un informe de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Al respecto, esta casa de estudios precisa que el objeto sobre el que trabaja la psicología puede reducirse a los procesos mentales y el comportamiento de las personas. A este se ha llegado con herramientas que se desprenden de múltiples estudios e investigaciones que fueron desarrolladas por expertos de diferentes ramas.

Carl Rogers y una frase para analizar

Entre estos expertos podemos destacar a Carl Rogers, uno de los fundadores de la psicología humanista que desarrolló el enfoque de psicoterapia centrado en la persona y elaboró ​​el concepto de consideración positiva incondicional, al tiempo que fue pionero en el campo de la investigación psicológica clínica, de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología.

Sus descubrimientos y pensamientos son estudiados en la actualidad y muchas de sus frases se destacan en diversas publicaciones de psicología. “Cuando miro al mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista” es una de las premisas de Carl Rogers y con la que contrapone las estructuras colectivas con la esencia individual.

La vigencia de la frase de Carl Rogers

La frase “Cuando miro al mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista” intenta decirnos dónde debemos depositar nuestra esperanza ya que nos invita a no juzgar la condición humana por el caos de las noticias, la política o los sistemas colectivos, sino por el potencial genuino de las personas en las distancias cortas.

Con esta premisa, Carl Rogers nos recuerda que las estructuras del mundo suelen ser frías y deshumanizantes, pero que en el encuentro uno a uno, en la empatía diaria y en la vida cotidiana, cada ser humano conserva la capacidad intacta de cambiar, empatizar y sacar lo mejor de sí.