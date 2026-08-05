Ideas DIY: Cómo hacer un centro de mesa elegante a partir de copas rajadas y velas usadas

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) siguen dominando en la actualidad entre las propuestas de creación manuales. Es que los proyectos que ofrecen nos impulsan a convertir ideas abstractas en objetos tangibles y, en muchos casos, a partir de materiales reciclados.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 3 de agosto

Quienes ya han tomado contacto con las ideas DIY de seguro han regresado a ellas en más de una ocasión. Esto se debe a que se trata de proyectos muy fáciles de abordar y que no solo nos permiten desplegar nuestra creatividad, sino que pueden convertirse en un gran pasatiempo y un cable a tierra muy beneficioso.

¿Cómo hacer un centro de mesa?

En esta oportunidad, la idea DIY que toma el protagonismo es la que nos propone crear un centro de mesa elegante utilizando copas rajadas y velas usadas. El proyecto pone de relieve el reciclaje del vidrio y los restos de vela por ser una iniciativa económica y que puede desarrollarse con simples pasos:

Copas invertidas con portavelas elevado

Materiales



Copas rajadas (de 2 a 3, de diferentes alturas).

Restos de velas usadas.

Elementos botánicos (hojas secas, pino, piñas pequeñas, flores de estación o ramitas de lavanda).

Una bandeja base (de madera, plato de sitio plateado o base de espejo).

Paso a paso



Derretir y refundir la cera: Junta la cera sobrante de las velas usadas en un recipiente resistente al calor y derrítela a baño María. Retira los restos de pabilos viejos. Coloca un pabilo nuevo en molde pequeño (o tapita metálica) y vierte la cera para crear minivelas o velas tealight personalizadas. Decorar el interior: Coloca los elementos botánicos sobre la bandeja base ordenados en pequeños racimos. Invertir la copa: Cubre los adornos colocando la copa boca abajo, dejando la grieta orientada hacia la parte posterior o cubierta con follaje interno. Colocar la vela: Ubica la mini vela refundida en la base plana (ahora superior) de la copa.

De copas rajadas a centro de mesa

Las ideas DIY siempre logran captar nuestra atención y sumar cada vez más adherentes. La creación de un centro de mesa con copas rajadas y velas viejas es una gran prueba para quienes se inician en este movimiento y quieren ver un resultado concreto en poco tiempo:

Candelabros marinos con cera flotante

Materiales



Copas con grietas leves.

Cera de vela usada refundida en moldes delgados (o velas flotantes).

Agua mineral (para evitar marcas de cal).

Piedras de río, perlas de vidrio o caracoles.

Gotas de aceite esencial (opcional).

Paso a paso

