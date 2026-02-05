La decisión difícil que tendrá que tomar cada signo del zodiaco del 5 al 15 de febrero, según la astrología
Venus y Urano se han alineado en relación de cuadratura. Esta alineación de energía tensa trae algunos desafíos para todos los signos del zodiaco.
Ya se encuentra activa la alineación en cuadratura entre Venus en Acuario y Urano en Tauro. Según la astrología , entre el 5 y el 15 de febrero de 2026, se activa una tensión energética que influye en la vida de todos los signos del zodiaco.
Esta configuración astrológica invita a revisar aquello que parecía seguro, especialmente en temas relacionados con relaciones personales, economía, autoestima y proyectos a largo plazo. Las cuadraturas son aspectos tensos, por lo que no suelen traer comodidad, sino movimientos bruscos que empujan a cada signo del zodiaco a tomar decisiones importantes.
¿Cómo afecta la cuadratura entre Venus y Urano a cada signo del zodiaco en febrero de 2026?
- Aries: deberá decidir si continúa apostando a una relación o proyecto que ya no le genera entusiasmo o si se anima a romper con lo conocido para buscar algo más alineado a su deseo actual.
- Tauro: se enfrenta a cambios inesperados en su entorno afectivo o económico y la decisión pasa por soltar el control y adaptarse a una nueva realidad.
- Géminis: tendrá que elegir entre sostener una idea del pasado o animarse a un giro mental que lo lleve a replantear sus creencias y prioridades.
- Cáncer: se activa una tensión entre seguridad emocional y necesidad de independencia, por lo que la decisión estará vinculada a marcar límites.
- Leo: deberá definir si sigue buscando aprobación externa o si se permite ser auténtico, aunque eso implique incomodar a otros.
- Virgo: se le presenta la posibilidad de cambiar hábitos o rutinas y la decisión clave será confiar más en lo imprevisible.
- Libra: tendrá que tomar una postura clara en vínculos donde venía evitando el conflicto, eligiendo entre apariencia o sinceridad.
- Escorpio: se enfrenta a revelaciones que lo obligan a redefinir acuerdos afectivos o laborales.
- Sagitario: deberá decidir si se queda en lo conocido o se lanza a una experiencia distinta que lo saque de su zona de confort.
- Capricornio: se activa un dilema entre estabilidad material y deseo personal, especialmente en temas económicos.
- Acuario: con Venus en su signo, la tensión es interna. Debe decidir quién quiere ser realmente, más allá de las expectativas ajenas.
- Piscis: deberá cerrar un ciclo emocional y elegir si sigue idealizando una situación o acepta la realidad tal como es.
¿Cuál es la energía disponible de esta alineación astrológica de febrero de 2026?
La cuadratura entre Venus y Urano genera una energía de quiebre y liberación. Aunque suele sentirse incómoda, su función principal es mostrar aquello que ya no está alineado con los valores personales, obligando a tomar decisiones que resultan necesarias para el crecimiento a largo plazo.
Durante este período, la energía disponible favorece los cambios conscientes y la revisión de patrones afectivos. No es un tránsito para actuar por impulso, pero sí para escuchar las señales internas, animarse a soltar lo que estanca y elegir desde un lugar más honesto con uno mismo.