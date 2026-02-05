La decisión difícil que tendrá que tomar cada signo del zodiaco del 5 al 15 de febrero, según la astrología

Ya se encuentra activa la alineación en cuadratura entre Venus en Acuario y Urano en Tauro. Según la astrología , entre el 5 y el 15 de febrero de 2026, se activa una tensión energética que influye en la vida de todos los signos del zodiaco.

Esta configuración astrológica invita a revisar aquello que parecía seguro, especialmente en temas relacionados con relaciones personales, economía, autoestima y proyectos a largo plazo. Las cuadraturas son aspectos tensos, por lo que no suelen traer comodidad, sino movimientos bruscos que empujan a cada signo del zodiaco a tomar decisiones importantes.

¿Cómo afecta la cuadratura entre Venus y Urano a cada signo del zodiaco en febrero de 2026?

Aries : deberá decidir si continúa apostando a una relación o proyecto que ya no le genera entusiasmo o si se anima a romper con lo conocido para buscar algo más alineado a su deseo actual.

: deberá decidir si continúa apostando a una relación o proyecto que ya no le genera entusiasmo o si se anima a romper con lo conocido para buscar algo más alineado a su deseo actual. Tauro : se enfrenta a cambios inesperados en su entorno afectivo o económico y la decisión pasa por soltar el control y adaptarse a una nueva realidad.

: se enfrenta a cambios inesperados en su entorno afectivo o económico y la decisión pasa por soltar el control y adaptarse a una nueva realidad. Géminis : tendrá que elegir entre sostener una idea del pasado o animarse a un giro mental que lo lleve a replantear sus creencias y prioridades.

: tendrá que elegir entre sostener una idea del pasado o animarse a un giro mental que lo lleve a replantear sus creencias y prioridades. Cáncer : se activa una tensión entre seguridad emocional y necesidad de independencia, por lo que la decisión estará vinculada a marcar límites.

: se activa una tensión entre seguridad emocional y necesidad de independencia, por lo que la decisión estará vinculada a marcar límites. Leo : deberá definir si sigue buscando aprobación externa o si se permite ser auténtico, aunque eso implique incomodar a otros.

: deberá definir si sigue buscando aprobación externa o si se permite ser auténtico, aunque eso implique incomodar a otros. Virgo : se le presenta la posibilidad de cambiar hábitos o rutinas y la decisión clave será confiar más en lo imprevisible.

: se le presenta la posibilidad de cambiar hábitos o rutinas y la decisión clave será confiar más en lo imprevisible. Libra : tendrá que tomar una postura clara en vínculos donde venía evitando el conflicto, eligiendo entre apariencia o sinceridad.

: tendrá que tomar una postura clara en vínculos donde venía evitando el conflicto, eligiendo entre apariencia o sinceridad. Escorpio : se enfrenta a revelaciones que lo obligan a redefinir acuerdos afectivos o laborales.

: se enfrenta a revelaciones que lo obligan a redefinir acuerdos afectivos o laborales. Sagitario : deberá decidir si se queda en lo conocido o se lanza a una experiencia distinta que lo saque de su zona de confort.

: deberá decidir si se queda en lo conocido o se lanza a una experiencia distinta que lo saque de su zona de confort. Capricornio : se activa un dilema entre estabilidad material y deseo personal, especialmente en temas económicos.

: se activa un dilema entre estabilidad material y deseo personal, especialmente en temas económicos. Acuario : con Venus en su signo, la tensión es interna. Debe decidir quién quiere ser realmente, más allá de las expectativas ajenas.

: con Venus en su signo, la tensión es interna. Debe decidir quién quiere ser realmente, más allá de las expectativas ajenas. Piscis: deberá cerrar un ciclo emocional y elegir si sigue idealizando una situación o acepta la realidad tal como es.

¿Cuál es la energía disponible de esta alineación astrológica de febrero de 2026?

La cuadratura entre Venus y Urano genera una energía de quiebre y liberación. Aunque suele sentirse incómoda, su función principal es mostrar aquello que ya no está alineado con los valores personales, obligando a tomar decisiones que resultan necesarias para el crecimiento a largo plazo.

Durante este período, la energía disponible favorece los cambios conscientes y la revisión de patrones afectivos. No es un tránsito para actuar por impulso, pero sí para escuchar las señales internas, animarse a soltar lo que estanca y elegir desde un lugar más honesto con uno mismo.